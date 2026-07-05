紐約康尼島國慶夜驚傳槍擊 8人中槍 含4孩童
在眾多民眾歡慶國慶日的同時，紐約布魯克林(布碌倫)康尼島(Coney Island)4日晚間發生槍擊案，導致包括4名孩童在內的8人受傷。警方接報後迅速趕往現場，甚至將年幼的受害者直接抱在懷中奔跑送醫。
紐約郵報報導，警方表示，槍擊案發生於4日晚上約10時35分，地點位於康尼島衝浪大道(Surf Ave.)附近的西30街2930號。該處距離海濱步道不遠，而當地原本預定在晚上9時45分施放煙火。
警探與大批警力事後封鎖了海濱公寓(Seapark Apartments)外的現場。現場錄像顯示，多名警員在大街上奮力奔跑，手中緊緊抱著年幼的受害者以爭取醫療救援時間。
附近轉角的一名雜貨店員工接受紐郵訪問時表示，「我看到監視器畫面的時候，警察正抱著小孩子在跑」，他補充道，「警察說他們在樹下找到了一個裝有槍枝的書包。老實說我很害怕。既然有這麼多人中彈，我想槍手可能不止一個人」。
目前尚不清楚槍手人數及開槍動機，但當地居民表示，該街區一直以來治安並不平靜。
根據警方消息，傷者年齡介於6歲至37歲，目前其中7名受害者傷勢穩定，而一名21歲的女性受害者目前情況危急。所有受害者均已被送往當地醫院治療，全案目前仍在持續調查中。
案件發生於紐約布魯克林康尼島，時間約為4日晚間10時35分，地點在Surf Ave.附近的西30街2930號，距離海濱步道不遠。 受害者年齡介於6歲至37歲，共有8人中槍，其中包括4名孩童。警方表示，7人傷勢穩定，但一名21歲女性情況危急。 警方與大批警力封鎖現場，並從樹下找到裝有槍枝的書包；目擊者稱看到警察抱著孩子奔跑，推測槍手可能不只一人。
精華 FAQ
案件發生於紐約布魯克林康尼島，時間約為4日晚間10時35分，地點在Surf Ave.附近的西30街2930號，距離海濱步道不遠。
受害者年齡介於6歲至37歲，共有8人中槍，其中包括4名孩童。警方表示，7人傷勢穩定，但一名21歲女性情況危急。
警方與大批警力封鎖現場，並從樹下找到裝有槍枝的書包；目擊者稱看到警察抱著孩子奔跑，推測槍手可能不只一人。
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