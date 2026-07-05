紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

18個月大幼童因吃爆米花噎死，示意圖。(Image by Szabolcs Molnar from Pixabay)

紐約日前發生一起命案，一名母親涉嫌酒醉後跑到浴室嘔吐，將兩名年幼孩子獨留在民宿內，導致18個月大的兒子疑因吃下爆米花粒噎死。檢方依過失殺人等罪名起訴，她日前出庭時當庭痛哭，否認自己導致兒子死亡，並將於本月持續出庭。

英國《每日郵報》報導，起訴書指出，4月12日，36歲的比索恩（Olivia Bithorn）帶著18個月大的兒子盧克（Luke Russell Jr.）及3歲女兒，入住紐約長島納蘇郡（Nassau County）一間Airbnb。檢方指控，當晚她給孩子們未爆開的爆米花粒後，因酒醉跑到浴室嘔吐，將兩名孩子獨留在房內。

期間，兒子疑因食用爆米花粒噎住氣道，最終窒息身亡。直到女兒跑去通知她，她才發現兒子已經出事，距離意外發生已超過1小時。4月13日凌晨，救護人員趕抵現場時，比索恩已醉得幾乎站不穩，而男童被發現時已「全身發藍、身體冰冷僵硬」。

比索恩則向警方辯稱，她知道爆米花對幼兒有危險，不可能主動餵兒子食用，並表示應該是原本替女兒準備的爆米花不慎打翻到地上。然而，Airbnb現場照片顯示，爆米花散落在一瓶已喝完的Tito's伏特加酒瓶旁，同一張地毯上還放著嬰兒奶嘴。

納蘇郡地方檢察官唐納利（Anne Donnelly）表示，此案之所以構成刑事犯罪，而非單純意外，在於比索恩不僅將孩子獨留超過1小時，更讓幼童接觸高度危險的食物卻未在場照看，「離開幾分鐘或許是意外，但讓孩子吃這些玉米粒，事後又長時間不在場，這就是犯罪」。

檢察官表示，比索恩過去曾有過酗酒史。據悉，與其分居的丈夫在她帶孩子出遊前，以為她已戒酒數個月。根據起訴內容，比索恩被控一項二級過失殺人罪及兩項危害兒童福利罪。她已於6月18日遭逮捕，法官於6月29日開庭時，將保釋金訂為50萬美元，同時發布保護令，禁止她與女兒及分居中的丈夫接觸，預計將於7月23日再次出庭。

據報導，家長時常被提醒，不應讓幼童食用爆米花，因其形狀與質地極易造成氣道阻塞，引發窒息。美國兒科學會（AAP）指出，爆米花應列入幼兒禁止食用的食物清單，並提醒它與生胡蘿蔔、整顆葡萄、硬糖及棉花糖等食物一樣，都具有容易阻塞兒童呼吸道的特性，對幼兒存在高度窒息風險。

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