裴洛西86歲老公保羅 開車撞上路邊停車後涉肇事逃逸

前眾院議長裴洛西(右)的丈夫保羅．裴洛西(左)在加州涉及駕車撞毀一輛汽車後肇事逃逸，可能面臨輕罪指控。圖為裴洛西夫妻1月31日在加州參加葛萊美獎前晚宴。(路透)

前眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)的丈夫保羅．裴洛西(Paul Pelosi)在加州 涉及駕車撞毀一輛汽車後肇事逃逸，可能面臨輕罪指控。

美聯社、路透報導，北加州納帕郡(Napa County)警長辦公室聲明表示，保羅3日駕駛一輛棕色敞篷車，行經加州葡萄酒產區中心小鎮揚特維爾鎮(Yountville)時，撞上一輛合法停放在路邊的汽車。他短暫停車後隨即駛離現場，沒有人員受傷的報告。

一名目擊者看到碰撞後報警，不久後警長辦公室副警長在距離事故現場約四分之一哩外找到保羅，當時他的車頭已撞擊損壞。據報導，他向員警表示自己知道撞到了某樣東西，但不確定是在什麼時候、也不知道究竟撞到了什麼東西。

根據聲明，86歲的保羅未驗出酒精反應，警長辦公室已將他轉介至加州的機動車輛管理廳(Department of Motor Vehicles)，由該單位評估他是否仍適合繼續駕駛；官員表示，這是針對高齡駕駛人的常見程序。保羅並未被逮捕，由於事件未造成任何人受傷，警長辦公室建議以「肇事逃逸」輕罪提出指控。裴洛西的一名工作人員並未立即回覆美聯社尋求評論的電郵。

保羅2022年就曾在納帕郡一起酒後駕車案件承認輕罪，遭判處5天監禁及3年緩刑。然而，他實際僅服刑2天，另2天因表現良好獲得減刑，因此最後只需透過法院工作計畫服完剩餘1天刑期。

作為緩刑條件之一，保羅必須參加為期3個月的酒駕教育課程，並在車上安裝酒精鎖(Ignition Interlock Device，IID)，也就是發動引擎前先呼氣證明未飲酒的裝置。他還被命令向酒駕事件的受害人支付約5000美元賠償金，以補償醫療費用與薪資損失，另外還須繳納近2000美元罰款。