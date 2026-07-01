7歲兒死時體重255磅 密州父母被控虐待謀殺

奧布萊恩夫婦被控謀殺七歲兒子。(傑納西郡警長辦公室照片)

州檢察官指出，密西根州 一名7歲男孩去世時體重高達255磅，他的父母因此被控謀殺、折磨和虐待兒童等罪名。

傑納西郡(Genesee County)檢察官萊頓(David Leyton)6月29日表示：「很明顯，說這對父母的餵養方式非常不當，算是輕描淡寫了。他沒有獲得所需的營養。」

檢察官指出，急救人員在2025年11月因卡斯珀．奧布萊恩(Casper O’Brien)於密西根州弗林特(Flint)家中停止呼吸趕到現場時，發現這名7歲男孩已經死亡；他的父母、40歲的達米安．奧布萊恩(Damien O’Brien)和41歲的潔希卡．奧布萊恩(Jessica O’Brien)，因此被控犯下二級謀殺、折磨以及三項二級虐待兒童的罪行。

這對目前被關押在傑納西郡監獄的夫妻於上周接受提審，不得保釋；初步聽證會將於7月2日舉行。

傑納西郡位於底特律西北方約一小時車程。根據傑納西郡法醫報告，卡斯珀身高4呎2.5吋，被診斷罹患有肥胖症；他的死因被列為擴張型心肌病變(dilated cardiomyopathy)，而體重過重正是導致此病的主要因素之一。擴張型心肌病變是指心臟擴大導致收縮功能減弱，使心臟無法有效將血液送至全身，進而影響包括肺部在內等其他身體系統。

根據刑事訴狀，儘管卡斯珀家中有醫療保險，但他的父母卻未帶他接受治療。

卡斯珀父親達米安的律師法努斯(Elias Fanous)在聲明中強調他的當事人「在法庭上被證明有罪之前都是無辜的」之外，沒有其他評論，也不會對案件具體情況提出猜測；母親潔希卡的律師沒有立即回覆置評請求。

檢察官萊頓指出，當局認為卡斯珀的肥胖是因為「長期食用零食」導致；他說，卡斯珀不會說話，臥床不起，且身上有嚴重的褥瘡和各種皮疹。

法醫驗屍報告指出，執法部門和兒童保護服務機構報告稱，卡斯珀沒有上學且家中堆滿了垃圾。