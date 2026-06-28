肯塔基州豪雨成災已釀4死 州長宣布緊急狀態

洪水淹沒肯塔基州列治文(Richmond)部分街區，圖攝於27日。(美聯社)

肯塔基州 27日遭受強烈雷雨侵襲，引發大規模洪災，至少已造成四人死亡。肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)宣布全州進入緊急狀態，提醒民眾未來數小時內仍會有強降雨的情況發生。

國家氣象局(NWS)指出，受強降雨影響，肯塔基州與鄰近的印第安納州 部分地區27日相繼發布山洪警報。

氣象局27日稍晚指出，印州西南部部分地區累積降雨量累積4至10吋，雨勢仍未趨緩。

貝希爾辦公室則表示，預計肯塔基州部分地區當天入夜後的降雨量估計為7吋。

貝希爾在社群媒體上宣布，此次洪災已奪走四條人命，其中三人命喪麥迪遜郡(Madison County)，另一人在傑克森郡(Jackson County)遇難。

麥迪遜郡法醫辦公室表示，洪水淹沒肯塔基州列治文(Richmond)部分街區，眾多居民受困家中，一男一女被發現陳屍住宅內；另一名罹難者則是在列星頓(Lexington)附近的泰茨溪路(Tates Creek Road)上，從一輛遭洪水圍困的車裡被救出，送醫不治。

麥迪遜郡副法醫柯伊爾(Carlos Coyle)表示，搜救隊員正在災情最慘重的地區展開地毯式搜索，挨家挨戶確認是否仍有人受困或罹難，但部分災區道路中斷，救援人員目前無法進入。

貝希爾指出，麥迪遜郡有多條道路變成水道，全州至少有12條州級公路因嚴重積水而無法通行；他發布聲明中呼籲民眾提高警覺，「這是一場嚴重洪災，救援團隊已在全州多次從車輛及房屋中救出受困者」。

貝希爾呼籲民眾在強降雨期間，保持警惕，避免駕車外出。

除了洪災造成的人員傷亡之外，肯塔基州路易斯維爾市(Louisville)郊外的布利特郡(Bullitt County)一處水壩壩體所在的山體則出現土石流，當局基於安全考量預警撤離附近居民，但強調大壩結構目前穩固，並無潰決的立即危險；氣象局統計，該地區過去兩天累積降雨量約三吋。

豪雨未歇，當局密切監控各地水情，呼籲民眾切勿冒險涉水或駕車穿越積水路段，以免發生憾事。