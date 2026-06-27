科州殯儀館「藏腐屍」兄弟檔業主遭訴 竟是當地驗屍官

65歲的布萊恩·李·考特擔任普韋布洛郡民選驗屍官，並與60歲的弟弟克里斯托弗·亞倫·考特共同經營家族殯儀館，竟放任遺體腐爛而遭控罪。(美聯社)

科羅拉多州 長期以來對殯葬業的監管力道在全美墊底，既無例行檢查，也不限制或規定殯葬業者資格，結果連番爆發遺體處理不當事件。最新一起令人震驚案件，不但涉案殯儀館負責人竟是當地驗屍官，更離譜是當局經過近一年調查後才予以逮捕及提出告訴！

美聯社報導，科羅拉多州調查局(Colorado Bureau of Investigation)聲明表示，25日逮捕普韋布洛郡(Pueblo County)一家殯儀館兄弟檔負責人︰65歲的布萊恩·李·考特(Brian Lee Cotter)及60歲的克里斯托弗·亞倫·考特(Christopher Aaron Cotter)，控以125項辱屍罪，兩人暫准以100萬元交保，其中布萊恩於26日出庭應訊。

布萊恩原是普韋布洛郡民選驗屍官，任期至2027年；家族從父輩開始從事殯葬業多年，1987年起與弟弟接手經營家族的戴維斯殯儀館(Davis Mortuary)。

事發於去年8月20日，科州調查局人員突擊檢戴維斯殯儀館時，聞到一股「強烈屍臭味」，其後在一個由紙板遮掩的房間內發現24具腐爛遺體，其中19具遺體身分已被確認。

布萊恩向調查人員坦承部分遺體多年未處理，有些則已等待火化長達15年，更表示曾將假骨灰交給家屬。

除這些腐爛遺體外，調查人員又在殯儀館的多個容器內發現兩具骸骨及「大量骨骼殘骸」。這些容器雜亂無章，有些標有「骨灰」字樣，更多的全無標注。

案件曝光後，州長波利斯(Jared Polis)雖嚴詞譴責布萊恩，但由於驗屍官為民選，他無權撤職，直至布萊恩一個月後迫於輿論壓力才自動辭職。科州調查局經過近一年調查，至25日才正式對考特兄弟提出告訴。

科州對殯儀業界的放任導致弊端叢生，2023年距普韋布洛郡僅30哩的彭羅斯郡(Penrose County)一家殯儀館被查獲竟藏有近200具腐爛遺體，驚動全國。科州遲至2024年才立法，定期檢查殯儀館。戴維斯殯儀館就是新法頒布後，第一個被檢查發現不當處理遺體的案件。

科州有超過250家殯儀館及火葬場，要全部檢查還需一段時間。

克里斯托弗·亞倫·考特 (美聯社)

戴維斯殯儀館被當局查獲放任屍體腐爛，已暫停營業。(美聯社)