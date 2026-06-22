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芝加哥4天數十起槍擊8死38傷 警方未逮捕任何嫌犯

編譯俞仲慈／綜合報導
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芝加哥自18日起一連四天發生數十起槍擊案，造成至少8人死亡、38人受傷，由於警方...
芝加哥自18日起一連四天發生數十起槍擊案，造成至少8人死亡、38人受傷，由於警方至今未逮捕任何嫌犯。(美聯社)

芝加哥治安又拉警報，自18日起一連四天發生數十起槍擊案，造成至少8人死亡、38人受傷，由於警方至今未逮捕任何嫌犯，川普總統再次提出派兵進駐這座美國第三大城貫徹執法的計畫。

美聯社報導，川普21日上午在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文呼籲：「為什麼普立茲克(JB Pritzker)州長不打電話給我尋求協助？我可以在一個月內、一年內，讓芝加哥變成一座安全城市、成為(全美)最安全城市之一！」

眾所周知，川普2.0執政以來，已先後動員國民兵進駐紐奧良、華府和孟菲斯等民主黨執政城市展開大執法，不過有意代表民主黨參加2028年總統大選的普立茲克仍堅持拒絕川普派兵進駐芝加哥維安。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)指出，第一起槍擊事件發生在18日下午5時44分左右，一名32歲男子行經小巷時有一輛不明車輛靠近，結果遭到車內至少一人開槍射擊，被害人腹部中彈，緊急送醫宣告不治；當晚9時30分，又有一名30歲男子在戶外行走時，右腳被子彈擊中，自行前往就醫；隨後深夜11時30分，芝加哥警局接獲槍擊報案，警員到達現場發現被害人是年僅14歲少年，由於傷勢過重搶救不及最終不治。

不料隔天(19日)從凌晨4時30分至深夜11時11分止，累計發生11起槍擊案；接著20日午夜開始，一天之內發生11起槍擊案；21日從凌晨開始又接連發生五起槍擊案，連日來的槍擊案共造成至少8人死亡以及38人受傷。

芝加哥民主黨籍市長強生(Brandon Johnson)20日在社群平台發文表示：「原本是慶祝六月節(Juneteenth)與社區反省之夜，卻被可怕的暴力事件打破。」除了向受害者及家屬致以最誠摯慰問之意，並強調：「暴力在我們城市沒有立足之地，滋事者必將受到法律制裁。」

根據芝加哥警局公布的數據顯示，與去年上半年相比，芝加哥槍擊事件略有增加，但該市暴力犯罪率總體出現下滑趨勢；但18日以來的一連串槍擊案，至今警方尚未逮捕任何一名嫌犯，讓市民人心惶惶。

精華 FAQ

  • 根據報導，自18日起四天內，芝加哥接連發生數十起槍擊案，已造成至少8人死亡、38人受傷，死傷合計達46人，顯示治安情勢相當嚴峻。

  • 川普在Truth Social發文表示，希望芝加哥州長主動向他求助，並聲稱自己可在一個月到一年內，讓芝加哥成為安全城市，甚至是全美最安全城市之一。

  • 市長強生譴責暴力破壞了節日氛圍，強調滋事者將受法律制裁；警方則表示截至報導時仍未逮捕任何嫌犯，讓當地民眾對治安更加不安。

芝加哥 槍擊 川普

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