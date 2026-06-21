又傳「驚險事故」…2客機險在波士頓機場相撞 調查：每周發生數次

20日上午波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)差點發生兩架客機空中相撞事件，一架降落中的達美班機差點撞上交叉跑道起飛中的美國航空客機；示意圖。(路透)

20日上午波士頓 羅根國際機場(Boston Logan International Airport)差點發生兩架客機空中相撞事件，聯邦航空管理局(FAA)目前正著手調查中。

紐約時報(New York Times)報導，達美航空 (Delta Air Lines)2351航班，載有129名乘客與6名組員，20日上午11時30分從德州 達拉斯飛抵麻州波士頓；在降落中，機上空中防撞系統(TCAS)發出潛在交通衝突預警，機組員隨即與航管中心(air traffic control)協調，執行「重飛」(go-around)程序，才避免撞上另一架正從交叉跑道起飛的飛機。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，準備飛往北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的美國航空(American Airlines)3161航班與降落中的達美空中巴士A319客機相距僅數百呎。

有線電視新聞網(CNN)報導，空中交通管制ATC.com的音訊，記錄了航管員急著詢問美航要去哪裡，美航回應塔台已准許起飛。10分鐘後，達美客機安全降落，乘客正常下機。

這是近幾個月來美國機場發生的一連串空中接近事件的最新一起。今年4月，FAA調查甘迺迪國際機場(Kennedy International Airport)美航險些撞上加拿大航空(Air Canada)的事故；同月也調查了納什維爾國際機場(Nashville International Airport)2架西南航空(Southwest Airlines)客機在交叉跑道險些相撞的案件，當時兩機垂直距離僅約500呎。

紐時2023年的調查指出，這類「驚險事故」(close calls)日益頻繁全因國內航管員嚴重短缺，事實是每周會發生數次，遠比大眾過去所知的還要普遍。

航空術語的觸地重飛，指的是中止著陸並立即爬升，用於應對跑道有狀況，或者視線不良，以及塔台指示。

安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)副教授麥考密克(Michael McCormick)對此表示，重飛雖然會讓乘客感到不安，但其實很常見，在美國每天都會發生，「重飛是例行操作，乘客不會事先被告知，只要飛機降落時突然重新爬升，乘客就會知道。」