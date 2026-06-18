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載25中國人偷渡船拒停 佛州海防隊攔截開火 無人受傷

記者胡玉立／綜合報導
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海岸防衛隊10日在佛州外海攔截了一艘載有25名中國公民企圖非法進入美國的船隻。(...
海岸防衛隊10日在佛州外海攔截了一艘載有25名中國公民企圖非法進入美國的船隻。(海岸防衛隊)

國土安全部17日發布新聞聲明指出，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard ）10日在佛州比斯坎岬 (Key Biscayne)以南約1哩處，攔截了一艘載有25名中國公民的船隻；這艘試圖非法入境的船隻拒絕服從停駛命令，駐紮在邁阿密灘海防站（Coast Guard Station Miami Beach）的隊員鳴槍示警無效後，使用「致殘火力」成功迫使該船停下。事件中無人受傷。

該船遭攔截後，船上25人自稱是中國公民，均已被移送至「瑪格麗特·諾維爾號」海巡艦（Coast Guard Cutter Margaret Norvell）進行處理，船隻則被扣押並拖回基地進行調查。

國土安全部指出，移民暨海關執法局（ICE）轄下國土安全調查處（HSI）已對這起試圖非法入境案展開刑事調查；海關與邊境保護局 (CBP)海空行動 (AMO) 人員也趕赴現場協助。

國土安全部代理助理部長畢斯（ Lauren Bis）指出，「本案對試圖非法進入美國的外國人發出明確訊息：『想都別想；無論陸路是或海路，我們的邊境都已關閉』。」

邁阿密海灘站指揮官羅斯（Matthew Ross）表示，海岸防衛隊與地方、州和聯邦海上執法夥伴密切合作，持續保持高度警惕，偵測並打擊非法移民活動；「任何考慮進行此類危險航行的人都應明白，他們是在海上冒著生命危險，並可能被攔截和遣返。」

國土安全部聲明指出，這次執法是「警惕哨兵行動」（Operation Vigilant Sentry）的一環，海岸防衛隊及其合作夥伴，在佛羅里達海峽（Florida Straits）、向風海峽（Windward Passage）、莫納海峽（Mona Passage）和加勒比海周邊地區，持續部署空中、陸地和海上力量。 「警惕哨兵行動」採取多層次策略，旨在保障海上生命安全，同時阻止和預防非法移民自海上進入美國及其領土。

精華 FAQ

  • 事件發生在佛州比斯坎岬以南約一哩處的海域，由駐紮邁阿密海灘海防站的海岸防衛隊執行攔截，屬於佛羅里達海峽周邊的執法行動範圍。

  • 因為該船拒絕服從停駛命令，海防隊先鳴槍示警仍無效，為迫使船隻停下才使用致殘火力。官方表示整起過程無人受傷，並已完成攔截。

  • 船上25人自稱是中國公民，已被移送至海巡艦瑪格麗特·諾維爾號接受處理；船隻則遭扣押並拖回基地調查，HSI也已介入刑事調查。

國土安全部 佛州 非法入境

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