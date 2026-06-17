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FBI破獲佛州綁架虐待案 逮捕6名嫌犯 包括一名20歲亞裔男子

記者顏伶如／綜合報導
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六名持槍歹徒在佛州一個度假村綁架並虐待兩名受害者，嫌犯包括20歲亞裔男子黎輝煌。...
六名持槍歹徒在佛州一個度假村綁架並虐待兩名受害者，嫌犯包括20歲亞裔男子黎輝煌。(布洛瓦德郡警長辦公室照片)

聯邦調查局(FBI)破獲佛羅里達州瑪格麗塔維爾好萊塢海灘度假村(Margaritaville Hollywood Beach Resort)綁架案，兩名受害者遭到六名持槍歹徒綁架後，在船隻下水坡道遭受酷刑虐待，除了勒索錢財還威脅殺害家屬。佛州布洛瓦德郡警長辦公室(Broward County Sheriff's Office)公布六名被捕嫌犯照片，其中包括20歲亞裔男子黎輝煌(Justin Phihoang Le，音譯)。

FBI表示，5月29日晚間發生於瑪格麗塔維爾好萊塢海灘度假村的綁架案件，歹徒除了帶有槍枝，還戴著面罩與乳膠手套。

被捕六名嫌犯年齡最小18歲，年紀最大僅21歲，均面臨綁架、共謀綁架等罪名起訴。

根據法院解密文件，姓名保密的兩名受害者指出，在度假村停車場遇到持槍歹徒後，分別被押入兩部車輛。黎輝煌對一名受害者說，若想逃跑就會沒命，也說「我會把你跟家人都殺掉」。

FBI幹員在宣誓證詞指出，所有綁匪都帶有半自動武器、面罩、乳膠手套。

起訴書指出，黎輝煌向另一名受害者勒索威脅說若想活命就得給錢，逼迫受害者當場打電話向友人籌錢。黎輝煌對受害者說：「如果我沒拿到錢，每隔十分鐘就拔掉你一片指甲。」受害者看到車內有老虎鉗，心生恐懼而不斷打電話籌錢。

兩名受害者後來被帶到西布洛瓦德船隻下水坡道(West Broward Boat Ramp)，被槍指著強迫下跪，手機、珠寶、衣服等隨身物品遭洗劫一空，其中一名受害者被迫透過從電子轉帳系統Zelle匯出400元。

黎輝煌對一名身上有紋身的受害者施以虐待，聲稱要把紋身燒掉，下令受害者不准哭也不准報警，否則就要殺光全家。他對受害者說：「我們還沒完。」

FBI幹員指出，一名受害者看到嫌犯開始在船隻下水坡道燒毀證據，擔心性命不保，開始假裝癲癇發作。一名僅穿著內褲的受害者被丟棄在庫珀市(Cooper City)某個住宅區，另一名受害者被拋棄在半路。

調查人員取得船隻下水坡道監視器畫面，並從嫌犯友人取得簡訊紀錄而破案。

精華 FAQ

  • 警方與FBI共逮捕六名嫌犯，年齡介於18歲到21歲之間，均被控綁架、共謀綁架等罪名。案件發生在佛州好萊塢海灘度假村附近，作案手法相當兇殘。

  • 起訴內容指稱，黎輝煌對受害者恐嚇若逃跑就會沒命，還揚言要殺害其家人；他也以拔指甲、燒紋身等說法逼迫籌錢，造成被害人極大恐懼。

  • 調查人員取得船隻下水坡道的監視器畫面，並從嫌犯友人手中取得簡訊紀錄，進一步還原犯案過程，確認嫌犯身分與行動軌跡，最終成功破案。

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