密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難

當地消防隊員獲報後立即趕到墜機現場，迅速將火警撲滅。(路透)

一架跳傘小飛機在密蘇里州 墜毀，機上12人全數罹難，包括11名跳傘愛好者和一名駕駛。

美聯社報導，密蘇里州公路巡邏隊(Missouri State Highway Patrol)聲明，巡邏隊員已抵達墜機現場，協助巴特勒(Butler)與貝茨郡(Bates)警方進行調查。墜機地點位於巴特勒紀念機場(Butler Memorial Airport)附近。巴特勒郡人口約4300人，位於堪薩斯市(Kansas City)以南約65哩。

巡邏隊警官尤因(Justin Ewing)表示，這架飛機當時正載著乘客準備跳傘。14日上午11時30分左右，救援人員獲報一架飛機墜毀並起火，「飛機墜落在機場附近的田野，警方已預防性封鎖道路。」

國家運輸安全委員會(NTSB)和聯邦航空管理局(FAA)的調查小組已於當天下午趕往現場調查。

貝茨郡緊急事務管理局(Emergency Management Agency)代理局長雅各布斯表示，這架私人飛機由堪薩斯市跳傘公司(Skydive Kansas City)營運。

雅各布斯說，飛機剛起飛並左轉就墜毀，研判飛機當時動力不足，「飛行員試圖前往高速公路迫降，卻失速墜毀，機頭朝下墜落並起火。」

大火在墜機後不久被撲滅，雅各布斯形容現場「慘不忍睹」。救援人員檢查飛行航線所經區域，未發現任何人在墜機前試圖跳傘。

墜毀的太平洋宇航(Pacific Aerospace)750XL是單引擎渦輪螺旋槳小型運輸機，在跳傘界相當熱門，也用於貨運、空中測繪及醫療救援。最多可搭載17名跳傘員，並可短場起降。FAA紀錄顯示，墜毀的這架飛機系於2010年製造。

巴特勒機場主要是供私人小型飛機起降，目前約30架飛機進駐，包括農藥噴灑及跳傘業者。當地跳傘季節通常從3、4月持續到10、11月。

曾擔任NTSB與FAA的事故調查員的古澤蒂(Jeff Guzzetti)表示，維護不善是過往多起跳傘機發生事故的主因，因為這些公司不受FAA法規約束。跳傘公司只需遵守與私人飛機相同的規則，而無須遵守包機或航空公用的嚴格標準。

密蘇里州巴特勒發生一起小飛機墜毀事故，機上12人全數罹難。(路透)