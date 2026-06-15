明州6旬婦深陷泥坑3天 奇蹟獲路人救

明尼蘇達州一名婦人於偏遠山區失足滑落流沙泥坑被困3天，奇蹟般獲救出，而且並無大礙。示意圖。(美聯社)

明尼蘇達州 一名68歲婦人於偏遠山區失蹤，3天後被兩名越野車騎士發現陷在泥潭中快要滅頂，幸好及時救出，而且並無大礙，堪稱奇蹟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述道格拉斯郡警方(Douglas County Sheriff's Office)聲明，亞歷山德里亞市(Alexandria)婦人沃斯納(Kathryn Jane Woessner)，最後一次露面是在3日，她被通報失蹤後三天，在距離住處約80哩外的巴庫斯(Backus)與哈肯薩克(Hackensack)山區被尋獲。

NBC當地電視台KARE 11詳細報導驚險的救援過程。來自北達科他州 法哥(Fargo)的桑德貝克(Adam Sandbeck)與退休聯邦法警格拉瓦林(Mike Gravalin)，6日相約駕駛全地形越野車(ATV)，因原本的集體騎乘計畫臨時取消，兩人決定挑戰一條不熟悉且剛被暴風雨肆虐過的泥濘小徑。

當他們駛入一片空地時，驚訝發現一輛毫無越野能力的普通廂型車深陷在荒野中。兩人上前查看，隨即注意到車旁泥坑有些不尋常。

「我們看到泥坑裡有一個人的身體，走過去時以為她已經死了，」桑德貝克說，「沒想到當我們靠近時，她突然用極其微弱的聲音低聲說『救命』、『救救我』，這真的把我嚇壞了。」

「你只能看到她臉部的圓形部分，例如她的嘴巴和嘴唇。你看不到她的耳朵。她的臉完全被淹沒了，桑德貝克形容，婦人幾乎整個人沉沒在泥潭裡。兩人隨即將她拉出泥潭，並利用越野車上配備的導航裝置精準定位，通報警消入山救援，在一個半小時內順利將人送醫。

婦人獲救後表示，她當時是不小心跌進廂型車旁的泥坑，沒想到那個泥坑「簡直就像流沙一樣」，讓她動彈不得也出不來，就這樣在烈日與失溫下苦撐了三天。

兩名救人英雄堅信這絕對不是巧合。「我們不是英雄，」桑德貝克謙虛地說，他們原本已經過那條小路，是突然起意才折返回來，深信冥冥之中有上帝之手在指引。