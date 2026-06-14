我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

NBA尼克封王／老爸當年輸馬刺 布朗森討回來 翻轉1999年劇本

明尼蘇達6旬婦受困山上泥坑3天 被「臨時改道」的路人發現獲救

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州一名婦人於偏遠山區失足滑落流沙泥坑被困3天，奇蹟般獲救出，而且並無大礙...
明尼蘇達州一名婦人於偏遠山區失足滑落流沙泥坑被困3天，奇蹟般獲救出，而且並無大礙。示意圖。(美聯社)

明尼蘇達州一名68歲婦人於偏遠山區失蹤，3天後被兩名越野車騎士發現陷在泥潭中快要滅頂，幸好及時救出，而且並無大礙，堪稱奇蹟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述道格拉斯郡警方(Douglas County Sheriff's Office)聲明，亞歷山德里亞市(Alexandria)婦人沃斯納(Kathryn Jane Woessner)，最後一次露面是在3日，她被通報失蹤後三天，在距離住處約80哩外的巴庫斯(Backus)與哈肯薩克(Hackensack)山區被尋獲。

NBC當地電視台KARE 11詳細報導驚險的救援過程。來自北達科他州法哥(Fargo)的桑德貝克(Adam Sandbeck)與退休聯邦法警格拉瓦林(Mike Gravalin)，6日相約駕駛全地形越野車(ATV)，因原本的集體騎乘計畫臨時取消，兩人決定挑戰一條不熟悉且剛被暴風雨肆虐過的泥濘小徑。

當他們駛入一片空地時，驚訝發現一輛毫無越野能力的普通廂型車深陷在荒野中。兩人上前查看，隨即注意到車旁泥坑有些不尋常。

「我們看到泥坑裡有一個人的身體，走過去時以為她已經死了，」桑德貝克說，「沒想到當我們靠近時，她突然用極其微弱的聲音低聲說『救命』、『救救我』，這真的把我嚇壞了。」

「你只能看到她臉部的圓形部分，例如她的嘴巴和嘴唇。你看不到她的耳朵。她的臉完全被淹沒了，桑德貝克形容，婦人幾乎整個人沉沒在泥潭裡。兩人隨即將她拉出泥潭，並利用越野車上配備的導航裝置精準定位，通報警消入山救援，在一個半小時內順利將人送醫。

婦人獲救後表示，她當時是不小心跌進廂型車旁的泥坑，沒想到那個泥坑「簡直就像流沙一樣」，讓她動彈不得也出不來，就這樣在烈日與失溫下苦撐了三天。

兩名救人英雄堅信這絕對不是巧合。「我們不是英雄」，桑德貝克謙虛地說，他們原本已經過那條小路，是突然起意才折返回來，深信冥冥之中有上帝之手在指引。

精華 FAQ

  • 兩名原本臨時改騎越野車的男子，在一條暴雨後泥濘小徑上前進時，意外看到一輛廂型車陷在荒野中，進一步發現婦人幾乎整個人沉在泥坑裡。

  • 她被困在山區泥坑長達三天，期間只能撐過烈日與失溫，所幸被救出後送醫檢查並無大礙，整起事件被形容為驚險又幸運的奇蹟。

  • 救人者表示，他們原本已經騎過那條路，卻因臨時改變行程才折返，並在關鍵時刻找到失蹤婦人，因此相信這次相遇像是受到冥冥中的指引。

北達科他州

上一則

熱浪來襲 全美2億人陷高溫高濕煎熬 德州、堪薩斯成重災區

延伸閱讀

受困聖母峰6天奇蹟倖存 雪巴人嚮導靠兩樣東西活下來

受困聖母峰6天奇蹟倖存 雪巴人嚮導靠兩樣東西活下來
南卡女子被假警察綁架上車 幸遇牧師獲救

南卡女子被假警察綁架上車 幸遇牧師獲救
「有人躺在老街溪」以為落水民眾嚇壞報警 婦人：天熱泡水

「有人躺在老街溪」以為落水民眾嚇壞報警 婦人：天熱泡水
在日失蹤奧本大學20歲學生 京都山區尋獲遺體

在日失蹤奧本大學20歲學生 京都山區尋獲遺體

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

2026-06-07 19:55
大約3000萬名高峰嬰兒潮世代(peak boomers)民眾在2024年至2030年之間屆滿65歲。示意圖（路透）

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

2026-06-08 09:41
食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

2026-06-10 13:07

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？