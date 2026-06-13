我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊停戰、AI競賽 費半創新高後五大看點

在加州橙縣年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州特雷西市一座超大型醫療用品倉庫，11日發生火警至13日晚上已延燒三天，仍未撲...
加州特雷西市一座超大型醫療用品倉庫，11日發生火警至13日晚上已延燒三天，仍未撲滅；大火引發的大量濃煙及灰燼，導致當地空氣品質急遽惡化至「不健康」等級。(美聯社)

加州特雷西市(Tracy) 一個占地100萬平方呎的超大型醫療用品倉庫，11日發生火警至13日晚上已延燒三天，仍未撲滅；大火引發的大量濃煙及灰燼，導致當地空氣品質急遽惡化至「不健康」等級，嚴重影響周邊區域，當局已呼籲民眾留在室內避免外出。

國家廣播公司旗下當地電視台KCRA 13日報導，美德林工業倉庫(Medline Industries)焚燒至今，除主體建築外，周邊部分倉儲設施，包括聯邦快遞亞馬遜的倉庫亦遭波及，所幸人員已全部安全疏散。警方表示尚未收到人員傷亡報告，但大火產生的濃煙、碎片、灰燼等不斷散落到附近社區。

特雷西市位於舊金山以東約56哩，人口約有10萬，所屬的南聖華金郡(South San Joaquin County)消防局長布拉德利(Randall Bradley)指出，由於還需要一段時間才能撲滅大火，預計未來幾天煙霾仍將持續。

美德林是主要醫療外科用品供應商，包括手套、口罩及手術器械等，倉庫內儲存的物資，一旦起火即容易產生有毒煙霧。

美聯社報導，目前最令人擔憂的是空氣品質問題。南聖華金郡政府指出，煙霧中含有呼吸道刺激物、有毒氣體、致癌物以及至少一種神經毒素，可能會影響附近社區，因此呼籲居民盡量留在室內，並要關閉門窗。

布拉德利又說，消防局已對這場火災展開調查，重點包括為何倉庫的自動灑水系統失靈，導致整棟建築物不到一小時就被大火吞噬；此外還與美德林公司代表、結構工程師及其他人士會面，評估涉事建築物是否安全。

消防部門指出，大火至今仍在燃燒，據信問題是出在滅火灑水系統運作不良，而非城市供水有問題，但消防栓水壓不足甚至沒有水，嚴重阻礙救火進度。一家外聘公司今年1月對倉庫灑水系統做過例行檢測，報稱未發現任何問題。

受影響的倉庫員工已獲安排到現場取回車輛，但當局呼籲其他民眾避免前往該區。

精華 FAQ

  • 火災發生於北加州特雷西市一座占地百萬平方呎的醫療用品倉庫，自11日起火後，到13日晚上仍未撲滅，已經延燒三天，消防單位仍在持續搶救。

  • 因為火災持續產生大量濃煙、灰燼與有毒氣體，已使當地空氣品質降至不健康等級，煙霾可能刺激呼吸道並影響周邊社區，因此呼籲民眾關閉門窗、減少外出。

  • 調查重點包括倉庫自動灑水系統為何失靈、是否因此讓火勢迅速吞噬整棟建築，以及消防栓水壓不足的狀況；同時也在評估受損建物是否仍安全。

加州 亞馬遜 聯邦快遞

上一則

詐領兒童補助款420萬「遭通緝」明州男自首

下一則

攜川粉妻佛州度蜜月 委內瑞拉移民關3個月負債8萬

延伸閱讀

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際
烈焰衝天 墨西哥油罐車爆炸掀巨大火球 1753學生急疏散

烈焰衝天 墨西哥油罐車爆炸掀巨大火球 1753學生急疏散
河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災

河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災
SK海力士清州廠不到一個月又失火 緊急疏離4000名員工

SK海力士清州廠不到一個月又失火 緊急疏離4000名員工

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06
食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

2026-06-10 13:07
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物