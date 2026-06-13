北加州醫材倉庫大火燒3天 毒煙霧四溢、避免外出
北加州特雷西市(Tracy) 一個占地100萬平方呎的超大型醫療用品倉庫，11日發生火警至13日晚上已延燒三天，仍未撲滅；大火引發的大量濃煙及灰燼，導致當地空氣品質急遽惡化至「不健康」等級，嚴重影響周邊區域，當局已呼籲民眾留在室內避免外出。
國家廣播公司旗下當地電視台KCRA 13日報導，美德林工業倉庫(Medline Industries)焚燒至今，除主體建築外，周邊部分倉儲設施，包括聯邦快遞和亞馬遜的倉庫亦遭波及，所幸人員已全部安全疏散。警方表示尚未收到人員傷亡報告，但大火產生的濃煙、碎片、灰燼等不斷散落到附近社區。
特雷西市位於舊金山以東約56哩，人口約有10萬，所屬的南聖華金郡(South San Joaquin County)消防局長布拉德利(Randall Bradley)指出，由於還需要一段時間才能撲滅大火，預計未來幾天煙霾仍將持續。
美德林是主要醫療外科用品供應商，包括手套、口罩及手術器械等，倉庫內儲存的物資，一旦起火即容易產生有毒煙霧。
美聯社報導，目前最令人擔憂的是空氣品質問題。南聖華金郡政府指出，煙霧中含有呼吸道刺激物、有毒氣體、致癌物以及至少一種神經毒素，可能會影響附近社區，因此呼籲居民盡量留在室內，並要關閉門窗。
布拉德利又說，消防局已對這場火災展開調查，重點包括為何倉庫的自動灑水系統失靈，導致整棟建築物不到一小時就被大火吞噬；此外還與美德林公司代表、結構工程師及其他人士會面，評估涉事建築物是否安全。
消防部門指出，大火至今仍在燃燒，據信問題是出在滅火灑水系統運作不良，而非城市供水有問題，但消防栓水壓不足甚至沒有水，嚴重阻礙救火進度。一家外聘公司今年1月對倉庫灑水系統做過例行檢測，報稱未發現任何問題。
受影響的倉庫員工已獲安排到現場取回車輛，但當局呼籲其他民眾避免前往該區。
火災發生於北加州特雷西市一座占地百萬平方呎的醫療用品倉庫，自11日起火後，到13日晚上仍未撲滅，已經延燒三天，消防單位仍在持續搶救。 因為火災持續產生大量濃煙、灰燼與有毒氣體，已使當地空氣品質降至不健康等級，煙霾可能刺激呼吸道並影響周邊社區，因此呼籲民眾關閉門窗、減少外出。 調查重點包括倉庫自動灑水系統為何失靈、是否因此讓火勢迅速吞噬整棟建築，以及消防栓水壓不足的狀況；同時也在評估受損建物是否仍安全。
精華 FAQ
火災發生於北加州特雷西市一座占地百萬平方呎的醫療用品倉庫，自11日起火後，到13日晚上仍未撲滅，已經延燒三天，消防單位仍在持續搶救。
因為火災持續產生大量濃煙、灰燼與有毒氣體，已使當地空氣品質降至不健康等級，煙霾可能刺激呼吸道並影響周邊社區，因此呼籲民眾關閉門窗、減少外出。
調查重點包括倉庫自動灑水系統為何失靈、是否因此讓火勢迅速吞噬整棟建築，以及消防栓水壓不足的狀況；同時也在評估受損建物是否仍安全。
上一則
詐領兒童補助款420萬「遭通緝」明州男自首
下一則