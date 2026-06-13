詐領兒童補助款420萬「遭通緝」明州男自首

FBI在詐騙嫌犯埃雷格的通緝名單上，明顯註記為「已投案」。(FBI)

明尼蘇達州 一名男子，涉嫌詐騙聯邦兒童餐食補助計畫420萬元，被列入通緝名單後，現已向當局自首。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，涉案男子埃雷格(Said Abdullahi Ereg) 在明尼阿波斯經營雜貨及熟食店，聲稱在在2020年4月至2021年4月新冠疫情期間，每天為有需要的兒童提供數千份餐點，詐領約420萬元聯邦補助，遭聯邦政府 於2024年6月指控犯下串謀電信詐欺、電信詐欺及洗錢等罪；不過埃雷格一直蹤跡杳然。

聯邦司法部與白宮「反詐欺任務小組」上周公布發布一份「通緝詐欺要犯」(Most Wanted Fraudsters)名單，將埃雷格列為頭號通緝犯。

名單發布後不久，埃雷格透過律師聯繫當局、11日在明尼阿波利斯-聖保羅國際機場向聯邦調查局(FBI)探員自首，成為通緝名單上第一個落網的要犯。

FBI局長巴特爾(Kash Patel) 發聲明指出，埃雷格被捕極具意義，並指設立這份通緝名單，目的是將那些利用美國納稅人、竊取公共資金的罪大惡極之徒繩之以法；又說華府對欺詐行為視而不見的日子已經結束了。

FBI調查發現，埃雷格所經營的雜貨及熟食店，是參與非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)的詐騙計畫。

該組織2016年在明州 成立，創辦人布洛克(Aimee Bock) 涉嫌在新冠疫情期間與數十名嫌犯設立龐大的空殼公司與供餐網絡，虛報為弱勢兒童提供的餐點數量，詐騙高達2.5億元的聯邦兒童餐食補助款項，成為美國最大的新冠疫情詐騙案。

此案也成為總統川普的藉口，在民主黨執政州的明州及明尼阿波斯市嚴厲打擊無證移民，其間兩名白人公民遭移民執法人員槍殺。

埃雷格被控在2020年開始的一年內參與該詐騙計畫，提交虛假報銷申請騙取了超過420萬元，他被缺席起訴後藏匿國外，一直下落不明直至司法部發出通緝令，最終返國在機場自首。