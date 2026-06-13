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無差別掃射 西德州通緝犯闖建物釀1死10傷

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州西部米德蘭市12日爆發大規模槍擊案，造成民眾1死10傷，警方趕到現場後與槍手...
德州西部米德蘭市12日爆發大規模槍擊案，造成民眾1死10傷，警方趕到現場後與槍手展開對峙。(美聯社)

德州西部米德蘭市(Midland) 12日爆發大規模槍擊案，一名遭通緝男子闖入一棟建築物內朝著人群無差別開槍射擊，造成1死10傷，後來與警方展開對峙。涉案男子後來遭擊斃，犯案動機仍在調查中。

綜合美聯社、今日美國等媒體報導，12日上午8時左右，一名男子闖入米德蘭市中心一棟建築物，之後傳出連續槍響。警方接到報案後馬上派員到場，武裝特警隊及多個執法單位也迅速派員增援，在建築物周圍設立警戒線。

該男子將自己反鎖在一間空置獸醫診所內與執法人員對峙，直至中午12 時半左右被確定倒斃在診所內，事件才告結束。遭槍擊的人群裡有11人受傷，分別送到兩家醫院救治，其中1人在送院途中不治，其餘10人裡有5人經治療後已經出院，有4人須緊急接受手術。

警方事後證實嫌犯是45歲的維拉利爾(Victor Mata Villarreal)，數天前在一次追捕中向警察開槍，而被警方通緝。

德州米德蘭市槍擊案，槍手是45歲男子維拉利爾，在與警方對峙中遭擊斃。(聯邦法警局...
德州米德蘭市槍擊案，槍手是45歲男子維拉利爾，在與警方對峙中遭擊斃。(聯邦法警局)

米德蘭市警察局長斯諾(Greg Snow)聲明指出，首批警員抵達現場後，確認維拉利爾正在無差別開槍掃射，放是迅速在現場拉起封鎖線及引導民眾撤離，同時增派警力包圍該建築物，與嫌犯對峙了數小時。

市長布隆(Lori Blong)事後在記者會表示，當局是透過機器人及無人機拍攝的畫面，確認維拉利爾已被擊斃，但他未有透露執法人員的行動細節，只表示相關部門仍然封鎖現場進行調查，包括維拉利爾的犯案動機。

德州公共安全廳形容這是一起無謂的暴力，強調由於事件仍在調查中，因此不會發布更多信息。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)證實，FBI探員當時也奉派到場協助警方行動。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)已聽取事件的簡報，並讚揚執法部門的應對措施。德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)也對執法部門迅速趕到現場表示感謝。

精華 FAQ

  • 事件發生在米德蘭市中心一棟建築物內，嫌犯朝人群無差別開槍，導致1人送醫後不治、10人受傷，其中部分傷者已出院，另有多人接受手術治療。

  • 警方接報後迅速派員到場，武裝特警與多個執法單位隨即增援，先設立警戒線並引導民眾撤離，之後包圍建築物，與嫌犯對峙數小時。

  • 警方證實嫌犯是45歲的維拉利爾，數天前曾向警察開槍而遭通緝。他最後倒斃於空置獸醫診所內，動機仍待釐清，FBI也已到場協助。

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