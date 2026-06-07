熱死人…大峽谷夏季氣溫極高 18歲少年健行中暑身亡

大峽谷夏季氣溫極高。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 18歲少年在大峽谷健行時疑似中暑，送醫搶救仍不治身亡。

18歲少年在大峽谷健行時疑似中暑，送醫搶救仍不治身亡。 重點二： 事發於下午高溫時段，巡山員出動直升機，於步道下方尋獲。

事發於下午高溫時段，巡山員出動直升機，於步道下方尋獲。 重點三：公園管理局警告光明天使步道來回谷底不宜單日完成，風險極高。

一名18歲年輕男子日前在大峽谷(Grand Canyon)健行，疑似中暑搶救不及，不幸身亡。由於大峽谷夏季氣溫極高，國家公園管理局(National Park Service)呼籲遊客隨時補充水分，並避免在中午至下午時段長時間健行，避免悲劇再度發生。

根據哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，國家公園管理局公布聲明證實，當地時間3日下午1時40分左右，巡山員接獲報案，一名18歲青少年在大峽谷深處步道因高溫出現不適，於是緊急派遣直升機展開救援，最終搜救人員在步道下方約30呎偏遠地點發現這名年輕人。

儘管當場進行急救，可惜為時已晚，最終男子宣告不治，截至6日有關當局尚未公布死者姓名，僅透露需要通知家屬，並交由科科尼諾郡(Coconino County)法醫辦公室調查確切死因。

國家公園管理局還證實，該名少年從大峽谷南環(South Rim)「光明天使步道」(Bright Angel Trail)出發，計畫完成一日徒步往返科羅拉河(Colorado River)的行程，也是大峽谷最受歡迎的健行路線之一，不過公園管理局並不建議遊客單日徒步下行谷底再折返，還透過官網提出警告：「由於距離遙遠、氣溫變化極端以及單程海拔有約5000呎落差，哈瓦蘇派花園以下的目的地，不適合作為一日健行之旅。」

國家公園管理局也透露事發前，該名青少年已經徒步抵達大峽谷熱門景點「哈瓦蘇派花園」(Havasupai Gardens)，該地從峽谷南環「光明天使步道」下行，海拔一路下降約3000呎，不料不敵夏季高溫，導致喪命於步道。

國家公園管理局建議遊客，若打算挑戰單日往返「哈瓦蘇派花園」徒步之旅，事前最好先諮詢巡山員意見，因為步道來回距離長達九哩，一般需要耗費六至九小時才能完成。