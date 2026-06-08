美2天3起殺妻屠子 家暴致死率逆勢上升

6月的第一天，愛阿華州發生一起家庭暴力連環槍擊案，造成六名被害人死亡，嫌犯與警方對峙期間自戕。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國整體凶殺案下降，但家暴致死案件仍高居不下且逆勢上升。

美國整體凶殺案下降，但家暴致死案件仍高居不下且逆勢上升。 重點二： 2026年上半年多起滅門案暴增，已超過去年全年總數。

2026年上半年多起滅門案暴增，已超過去年全年總數。 重點三：專家認為可透過辨識警訊、限制槍枝與介入支持來預防悲劇。

華盛頓郵報 指出自新冠疫情 高峰以來，各類凶殺案數量大幅下降，但家暴致死案件卻持續居高不下。東北大學數據顯示，今年殺害四名或以上親屬的案件數量從20年來的最低點回升，2026年上半年的案件數量甚至超過了去年全年總數。

6月的前兩天，愛阿華州、紐約州 、佛州相繼發生三起父親殺害妻子兒女的家暴命案，其中兩人用槍、一人使刀，13名受害者中年紀最小的只有3歲。執法官員們稱這些案件是「邪惡行徑」、「罪大惡極」、「難以想像的悲劇」，但心理學家道根麥基(Doreen Dodgen-Magee)認為這些都是可預防的。

華郵報導，聯邦調查局數據顯示過去近十年中，導致多名家庭成員或親密伴侶死亡的攻擊事件數量在2022年達到高峰的194起，去年總數略有下降，但仍遠高於2020年之前，即便兇殺案總數已連續四年下降。從2017年到2025年，超過三千人死於此類暴力事件，最新數據顯示家庭成員和伴侶之間的凶殺案目前占所有凶殺案的21%，高於2020年的15%。

60歲的道根麥基親身經歷過類似憾事：她姐夫槍殺了她姐姐和三名女兒。過去30年她致力於預防家暴，她認為美國在遏制此事上遠遠不足。她表示人們現在似乎漸漸疲於應對，聽到前述統計數據會本能地迴避，但人們必須願意正視自己或家人可能就是施暴者或受害者，並想想能做哪些改變。她說重視預警訊號是最重要的第一步，她的姐夫在開始家暴前就公開表現出嫉妒，但他們的教會勸他們繼續生活在一起。

東北大學公共政策教授福克斯(James Alan Fox)指出，除了能夠獲得致命武器之外，還有其他因素導致家庭凶殺。像是配偶試圖離開時另一半會嘗試報復，傷害的另一種方式就是傷害孩子。有些案件中，凶手(通常是男性)出於扭曲的榮譽感殺害了自己的家人，包括失業、社會地位受到打擊等緣故。

2022年國會通過了近30年來第一個重大槍枝安全立法，並由前總統拜登簽字生效，擴大犯罪背景調查，並禁止有毆打伴侶前科的人擁有槍枝。