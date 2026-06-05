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ICE突襲搜查南卡工廠 逮捕48名偽造身分非法移民

編譯廖振堯／綜合報導
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南卡州的Burnstein von Seelen精密鑄造廠涉嫌雇用使用偽造身分證...
南卡州的Burnstein von Seelen精密鑄造廠涉嫌雇用使用偽造身分證明的48名非法移民。( Burnstein von Seelen Precision Castings官方臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ICE突襲南卡阿布維爾金屬鑄造廠，拘留48名涉嫌非法居留工人。
  • 重點二：南卡大陪審團起訴六人，指控以盜用身分製作販售偽造證件。
  • 重點三：州檢方稱調查仍在擴大，ACLU則質疑此類執法恐侵害自由。

經過兩年調查，移民暨海關執法局(ICE)官員以涉嫌違反移民法拘留了南卡羅來納州一家金屬鑄造廠的48名工人，另6人面臨州級指控，包括工廠經理和人資總監涉嫌明知其為非法移民仍舊雇用。

美聯社報導，數十名聯邦和地方執法機構3日突襲搜查了位於阿布維爾(Abbeville)的Burnstein von Seelen精密鑄造廠。ICE官員表示，他們正在審查48名工人的移民身分，這些人包括一些曾與ICE接觸的人，以及一些先前已被下令驅逐出境的人。南卡州大陪審團已對兩位公司高層以及其他四人提起訴訟，指控他們利用身分盜竊獲得的資訊，製作和出售虛假的美國和州身分證件。

州檢察長威爾森(Alan Wilson)在新聞發布會上說道「我們想傳達的訊息是：我們並非針對那些努力養家糊口的人。這並非針對那些無意間非法雇用員工的公司或企業，而是要打擊一個更大宗的陰謀，也就是本州有一群人竊取身分資訊、偽造社保卡、駕照、移民文件的陰謀。」

檢察官沃特斯(Creighton Waters)表示，官員們以類似調查毒品的方式展開調查，不僅追查使用偽造證件的人，還追查提供偽造證件的人；當局表示調查仍在進行中，不排除會有更多人被起訴和逮捕。兩名公司高層4日在哥倫比亞市理奇蘭郡(Richland County)法院出庭，面臨刑事共謀和身分詐欺指控。

州政府官員於2024年10月就啟動了這項調查，威爾森表示拜登總統執政期間聯邦政府查緝偽造身分、身分盜竊不夠強力，當地執法官員也感到沮喪，直到川普總統去年上任後情況才轉變，聯邦當局也加入了州政府的調查。

南卡州美國民權聯盟(ACLU)正關注移民工人被拘留的資訊，該組織經常質疑ICE執法行動的聲明。ACLU執行董事伍德拉姆(Jace Woodrum)表示其他州的類似行動嚴重侵犯了所有人都應享的個人自由(無論其移民身分)。

精華 FAQ

  • 行動發生在南卡羅來納州阿布維爾的Burnstein von Seelen精密鑄造廠，ICE拘留48名工人，原因是懷疑他們違反移民法，部分人曾遭ICE接觸或已被下令驅逐。

  • 南卡州大陪審團對兩名公司高層及其他四人提告，指控他們利用盜來的身分資訊製作並販售假美國及州身分證件，並涉及刑事共謀與身分詐欺。

  • 州檢察長強調目標是打擊身分盜竊與偽造文件的更大陰謀，不是針對勞工；ACLU則擔心類似行動會嚴重侵害所有人應有的個人自由與權利。

南卡羅來納州 非法移民 ICE

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