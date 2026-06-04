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新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

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新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 頭骨有槍傷 遺體旁留一把槍

編譯周辰陽／即時報導
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一位2025年失蹤的核子實驗室女員工，遺體近日在新墨西哥州一座國家森林中被發現；...
一位2025年失蹤的核子實驗室女員工，遺體近日在新墨西哥州一座國家森林中被發現；示意圖。（取材自Pexels）

美國近年來發生數名與國防及核武計畫有關聯的人士失蹤或突然死亡，其中一位是2025年失蹤的核子實驗室員工卡西亞斯（Melissa Casias）。她的遺體近日在新墨西哥州一座國家森林中被發現，已高度腐化成白骨狀態，頭骨上並有槍傷痕跡。

紐約郵報報導，54歲的卡西亞斯曾在新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）擔任行政助理。該實驗室於二戰期間為著名的「曼哈頓計畫」而成立，此後一直與美國核武研究密切相關。

卡西亞斯自2025年6月26日失蹤後下落不明。她在失蹤當天先送同樣任職於洛薩拉摩斯國家實驗室的丈夫馬克（Mark）上班，之後據稱表示忘記攜帶識別證，必須返家。據報，她刪除了手機內所有紀錄，並將手機與身分證件留在家中後離開住處。

受家屬委託調查本案的前凶殺案警探麥納利（Thomas McNally）向每日郵報表示，卡西亞斯與丈夫在前往實驗室途中曾因電子菸發生爭執。兩人的19歲女兒席耶拉（Sierra）告訴警方，母親確實回過家，放下一份三明治後告訴她，當天打算在家工作。麥納利則引述席耶拉的說法表示：「她看起來完全正常，一切都很好，沒有任何異樣。」

卡西亞斯最後一次被人看見是在當地時間下午2時20分左右，當時她在距離住家約4.8公里的518號州道（State Road 518）上獨自朝東步行。麥納利推測，卡西亞斯失蹤時「正在躲避某個人」。他並表示，卡西亞斯的丈夫曾在調查期間向警方宣稱，她「正和某個男友在外面鬼混」，並獲得警方採信。

當地執法機構表示，卡西亞斯已腐化的遺體於1日在新墨西哥州卡森國家森林（Carson National Forest）偏遠地區被發現。根據麥納利說法，她的遺體已呈白骨化狀態，被發現時倚靠在一棵樹旁，附近還有一把遭遺棄的槍枝；儘管長時間暴露在森林中，但沒有發現任何遭動物啃食或翻動的跡象。

麥納利堅信卡西亞斯之死涉及他殺，並暗示家屬將對新墨西哥州州警提出民事訴訟，理由是警方疑似辦案失當。

曼哈頓 新墨西哥州

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