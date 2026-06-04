加州男劫持行政大樓10名學區員工 與警對峙近16小時 FBI攻堅擊斃

南加州貝克斯菲爾德市大通銀行商業大樓2日下午傳出人質挾持事件，警方獲報後封鎖現場。聯邦調查局武裝探員3日清晨發動攻堅，擊斃劫匪，全部人質安全獲救。(美聯社)

一名男子2日闖入南加州 貝克斯菲爾德市(Bakersfield)一棟商業辦公大樓，劫持10名學區 員工，與警方對峙近16小時後，聯邦調查局(FBI )武裝探員在3日清晨發動攻堅，擊斃該男子，全部人質安全獲救。

綜合媒體報導，貝克斯菲爾德助理警察局長布萊克莫爾(Jeremy Blakemore)及FBI沙加緬度站主任帕特爾(Sid Patel)3日上午舉行聯合記者會，宣布FBI人員於清晨4時20分左右攻入大樓及擊斃嫌犯結束事件，加州克恩郡(Kern County)學區總監(Superintendent)辦公室的員工安全獲救。

布萊克莫爾證實嫌犯是41歲的瑟爾-夏里斯(Anthony Scott Searle-Sharris)，2006至2007年曾在陸軍服役，但因擅離職守被開除軍籍。他有犯罪前科，包括涉及武器的暴力犯罪，並且是登記在案的性罪犯。

2 日下午，瑟爾-夏里斯突然闖入位於貝克斯菲爾德市中心大通銀行(Chase Bank)商業大樓二樓的學區總監辦公室，反鎖大門，聲稱自己身上有炸彈。該棟大樓除有銀行及學區辦公室外，還有許多企業承租戶。

警方獲報指大樓內有炸彈威脅及挾持人質事件後，包圍現場，並疏散附近多幢商業大樓。貝克斯菲爾德警局出動兩支特警隊、拆彈專家及危機談判小組，FBI也調派多名探員和全副武裝反人質挾持小組到場增援，現場動員執法人力超過百人。

雙方對峙期間，瑟爾-夏里斯聲稱自己及人質身上綁有炸彈。警方危機談判小組透過電話與對方溝通，促成說兩名人質獲釋，但有五人遭到綑綁。

3日凌晨2時左右，特警人員完成攻堅準備；清晨約4點半攻入辦公室擊斃嫌犯，安全救出所有人質。

當局未透露整個攻堅過程及嫌犯作案動機，也未說明為何目標針對學區總監辦公室。但布萊克莫爾表示，對方提出的要求曾涉及他先前案件。

加州司法廳及法院紀錄顯示，瑟爾-夏里斯2014年性侵一名未滿14歲兒童，紀錄顯示他2018年出獄及列入性犯罪者登記冊。此外他曾遭提交家庭暴力禁制令申請，涉及2009年的離婚訴訟及子女監護權官司。