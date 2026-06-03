華裔槍殺判無罪 非裔少年家屬悲慟

華裔老闆槍殺14歲非裔少年案獲判無罪，法庭上展示少年的照片。(美聯社)

南卡羅來納州 哥倫比亞市(Columbia)加油站便利商店61歲華裔 老闆周智基(Chikei Rick Chow，音譯)，被控2023年對14歲非裔 少年卡馬克-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)背後開槍致死，他堅稱是保護兒子而自衛，1日獲判無罪，少年家屬當場痛哭落淚。

這起槍擊案在非裔人口近半的理奇蘭郡(Richland County)引起悲憤。周智基在槍擊案發生隔天被控謀殺罪，之後在審判開始前的三年多時間裡，一直被羈押，且不得保釋。

陪審團1日聽取結辯，審議八個半小時後做出判決。檢察官與辯護律師在審判期間做出截然不同的描述，檢方稱少年無緣無故遭槍擊，律師則說被告是為了保護兒子。

宣判後，卡馬克-貝爾頓的家人發出陣陣啜泣和哀嚎。周智基則一動也不動，隨後緩緩低頭、雙手交握，2023年以來終於獲釋。

在結案陳詞中，檢方稱，周智基誤以為非裔少年偷四瓶水，憤怒之下開槍；辯方律師則表示，周智基眼見該少年先用槍指著他的兒子周安迪(Andy Chow)，護子心切之下開槍自衛。

辯護律師肯特(Shaun Kent)說，這不是普通的商店盜竊案，而是父親看到有槍對準兒子不得不做出抉擇；周安迪作證，卡馬克-貝爾頓當時用槍指著他。

檢方承認卡馬克-貝爾頓持有半自動手槍，但在追逐過程中掉落地上，並沒有用槍威脅過任何人；周則追趕這名少年超過130碼，檢察官吉普森(Byron E. Gipson)說，周追趕一個孩子，並朝背部開槍。

理奇蘭郡驗屍官盧瑟福(Nadia Rutherford)說，沒有跡象顯示卡馬克-貝爾頓逃跑前曾在店內與周智基發生爭執，並證實少年死於右下背部的槍傷，與逃跑時中槍的特徵吻合。

死者家屬的律師說，他們打算對周智基提出民事訴訟。

媒體報導，槍擊案發生數年前，周智基曾在位於Xpress Mart Shell加油站的兩起事件中對一名扒手開槍、並對另一扒手的車輛開槍，官方稱均屬自衛。2018至2023年間，警方接到數百起與周智基商店有關的求助電話，包括襲擊、盜竊、入店行竊、汽車盜竊、故意破壞、搶劫等。

華裔老闆槍殺14歲非裔少年案獲判無罪，少年的母親當庭落淚。(美聯社)

南卡州加油站便利商店華裔老闆周智基(中)，被控背後槍殺14歲非裔少年案，1日獲判無罪。(美聯社)