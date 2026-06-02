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亞特蘭大婦人搭捷運 被遊民無預警背後襲擊 割喉、刺20刀亡

編譯盧炯燊／綜合報導
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25歲遊民馬修斯在亞特蘭大捷運火車上殺害一名婦女。(富爾頓郡警長辦公室照片)
25歲遊民馬修斯在亞特蘭大捷運火車上殺害一名婦女。(富爾頓郡警長辦公室照片)

亞特蘭大一名女子5月30日大白天搭乘亞特蘭大捷運(MARTA)時，無預警的遭一名疑似精神有問題遊民襲搫，被割喉及狂刺20刀當場死亡，在當地引發極大公憤，批評MARTA提供免費搭乘卻保護不力。

紐約郵報報導，死者是66歲的曾祖母斯旺(Margaret Swan)，5月30日上午在搭乘MARTA時，一名遊民從她背後無預警的暴力施襲，割斷她的喉嚨，同時將她按住瘋狂連刺18至20刀。

兇嫌之後將已無生氣的斯旺扔到地上，站在她上方，車廂內的乘客驚恐萬狀卻無人制止，列車靠站後，警方根據乘客提供的指示，隨即在月台上逮捕涉案的25歲遊民馬修斯(John Elijah Matthews)，作案兇器是一把折疊小刀。

馬修斯目前被關押在富爾頓郡(Fulton County)監獄，面臨一項重罪謀殺指控。MARTA警局長克雷赫(Scott Kreher)表示：「目前沒有任何證據顯示他們彼此認識，這純粹是一宗隨機暴力事件。」

斯旺的女兒薩姆斯(Shanae Sams) 1日在接受紐約郵報採訪時，猛烈抨擊MARTA最近實行免費乘車計畫，卻未能有效維護車站秩序。

在此之前，市民早已批評新措施下，讓許多遊民及與可疑人士免費進出車站與車廂，造成治安極大隱患，一個多星期前，已有乘客在車站內遭遊民刺傷。

薩姆斯認為，這起駭人聽聞事件本來可以避免，但MARTA系統存在極大安全漏洞、警力鬆懈，任何人可以隨意上下車，都是罪魁禍首。

她又說母親遇襲時一直呼救，質疑車廂內為什麼沒有保全人員？為什麼沒有人阻止這一切發生？

慘劇發生後即時引起輿論嘩然及公憤，炮轟MARTA最近推出的免費乘車計畫。

報導指MARTA事後當天即要求乘客恢復付費，但有乘客向媒體批評MARTA系統暴力事件持續不斷，有必要繼續加強安保。

FIFA男子足球世界盃，亞特蘭大也是主辦城市之一。MARTA發言人向媒體說，在比賽期間會加強安保工作，包括增加警力、在整個系統增派人手保障乘客安全及人群管理。

遊民 亞特蘭大

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