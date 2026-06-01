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聯航連2起乘客鬧事影響飛安 被迫改降及折返

編譯彭馨儀／綜合報導
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聯合航空最近接連發生兩起乘客鬧事狀況，影響飛安，迫使班機改降及返航。(路透)
聯合航空最近接連發生兩起乘客鬧事狀況，影響飛安，迫使班機改降及返航。(路透)

聯合航空(United Airlines)一架從紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)飛往西班牙帕爾馬(Palma de Mallorca)的班機，於30日晚間6時起飛後，因疑似安全威脅，被迫途中折返，並於當晚9時37分回到紐瓦克。這架波音767客機當時載有190名乘客及12名機組人員。

美聯社報導，根據航管無線電錄音，機上有人將其藍牙(Bluetooth)裝置命名為「某個特定的四個字母(髒話)」，導致維安人員必須介入檢查。乘客在社群媒體上透露，機組人員反覆要求乘客關閉藍牙，但仍有兩個裝置保持開啟。該航班在與芝加哥總部溝通後決定返航。

降落後，航港局(Port Authority)警方對飛機進行全面搜查，乘客被迫疏散，並由聯邦運輸安全管理局(TSA)與海關暨邊境保護局(CBP)重新安檢後才再度登機。聯航拒絕透露具體細節，乘客最終搭乘換了機組人員的替代航班，於31日清晨重新起飛，並於下午抵達西班牙。這是聯航5月的最新事故，29日才有一架國內線因乘客失控改道，先前更有班機在紐瓦克撞上聯結車與電線桿。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，29日晚間聯航從芝加哥飛往明尼阿波利斯(Minneapolis)的一班飛機，起飛後90分鐘也因嚴重安全疑慮緊急降落在威斯康辛州的麥迪遜(Madison)戴恩郡區域機場(Dane County Regional Airport)。航管紀錄顯示，一名說俄語男子在機上失控並多次試圖衝進前艙門禁區域，與機組員發生激烈拉扯，機組人員最終合力將他壓制在座位上，執法人員沒有給男子上手銬，僅在兩側座位旁監看。

戴恩郡警長辦公室無線電通話紀錄顯示，當時機上剛好有五名下班的執法人員，曾緊急公開徵求俄語翻譯，最後聯手制伏男子，警方於當晚10點30分將其帶下機逮捕。

聯邦調查局聲明證實，該局麥迪遜駐地辦事處(Madison Resident Agency)立即介入，涉事男子已被拘留，其餘乘客也恢復旅程。

社群媒體 芝加哥 波音

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