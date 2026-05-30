阿拉斯加麥金利山傳山難 3死1獲救

海拔2萬310呎的麥金利山是北美第一高峰，27日傳出一個拉脫維亞登山團隊的三名登山客在一個險峻隘口墜谷喪生，另一人獲救。(美聯社)

北美洲最高峰，位於阿拉斯加的麥金利山(Mount McKinley)發生山難慘劇，一個拉脫維亞登山團隊的三名登山客在一個險峻隘口墜谷喪生，另一人獲救。

美聯社報導，這支拉脫維亞七人登山隊其中四名成員，27日在麥金利山海拔1萬8200呎的德納利隘口(Denali Pass) 失足墜落，國家公園管理局(National Park Service)獲報後即時展開搜救，29日最終確定三人罹難，一人獲救。

據報導，四人墜落後，另三名隊員即時將他們救起及照料，同時通報公園管理局，搜救人員趕來協助他們下山。

據悉登山隊當時正從西脊路線攀登，這不僅是最熱門的登頂路線，也以其裂縫、陡峭的冰壁及裸露的山脊而聞名，因此非常吸引國際登山客。

海拔2萬310呎的麥金利山是北美第一高峰，過去已有超過130人在這座山上喪命。

多年來，許多登山傷亡事故，都是在海拔1萬7200呎的高營地及德納利隘口之間的路段發生，主要原因是登山客在未採取保護措施的情況下墜谷，而沿隘口發生的死亡事故，則大多是登山客下山途中發生。

公園巡邏員及登山嚮導有鑑於此，已在這個路段設立雪樁，目的是在陡坡等區域建立錨點，藉以提供額外保護。

麥金利山公園管理處表示，每年大約有1000到1200名登山客嘗試攻頂，主要集中在氣候狀況最佳的5月及6月。通常登頂需要大約17天。

根據統計，去年只有不到一半的登山客成功登頂，另外發生兩起滑雪死亡事故，16人獲救。在27日出事當天，另有兩名屬於其他登山隊隊員，需要由直升機從山上救出。

公園管理處公布，截至28日，麥金利山上目前共有516名登山客，