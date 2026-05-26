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蒙面難辨 冒充ICE幹員搶劫、傷害、強暴激增

記者顏伶如／綜合報導
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由於移民幹員蒙面執法，冒充這些幹員從事搶劫、恐嚇、傷害、強暴的事件，在2025年...
由於移民幹員蒙面執法，冒充這些幹員從事搶劫、恐嚇、傷害、強暴的事件，在2025年至少出現31起案例。(美聯社)

NBC環球影業集團(NBCUniversal)旗下西語電視網「世界電視」(Telemundo)25日調查報導，根據法院紀錄、警方報告與新聞媒體資料，冒充移民和海關執法局(ICE)幹員的搶劫、恐嚇、傷害、強暴事件在過去一年急速增加，在2025年裡至少出現31起案例，比10年前平均每年發生約5.3起案例相比，呈現急劇成長。一名遭到假幹員毆打的受害者說，真假 ICE幹員都戴著面罩，無法區分身分。

今年1月中旬，一名自稱ICE幹員的男子闖入匹茲堡一處民宅，持刀恐嚇一名青少年。

聖地牙哥警方指出，今年2月一名男子假扮 ICE幹員，聲稱一家餐廳經理是非法移民，對經理掐脖子並說要當場逮捕。

調查報導指出，2025年裡的31起案例當中，84%假扮 ICE幹員，其他則冒充邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)或國土安全部人員。案件內容包括恐嚇、搶劫、性侵，以及某些武裝團體冒充「移民行動」對「入侵美國的外國人」做出攻擊。

根據聯邦調查局(FBI)去年10月的一份內部安全簡報指出，犯罪份子現正利用 ICE的高知名度與媒體曝光率，針對社區裡弱勢族群展開犯罪活動。

簡報指出，2025年1月到8月之間至少發生五起假冒ICE幹員事件，其中一起發生於紐約的案件並沒有獲得媒體報導，三名黑子男子搶劫設置於餐廳裡的自動提款機(ATM)並綁架兩名受害者，把垃圾袋套在一名受害者頭上，對另一名受害者拳打腳踢。

簡報指出，社區民眾很難區分真假聯邦人員的行動，民眾對執法人員的信任受到破壞。

冒充聯邦人員屬於重罪，最高面臨三年有期徒刑。

以往冒充聯邦人員的犯罪以偷竊移民財物為主，但已退休移民和海關執法局國土安全調查處(Homeland Security Investigations)副處長托邦(John Tobon)表示，這些犯罪事件如今變得愈來愈有攻擊性、暴力程度提高。

接受採訪的移民專家、倡議人士與官員警告說，移民是假幹員鎖定下手的輕鬆目標，因為被鎖定後經常沒有抵抗，服從配合，可能不太會英語甚至不懂英語，而且往往害怕遭到驅逐出境而不敢報案，或者在官方調查或法院審理期間選擇撤案。

2025年裡，德州、北卡羅來納州、德拉瓦州等地都出現冒牌 ICE幹員的暴力搶劫案件。根據法院紀錄，一名多明尼加婦女在紐約看病後，被假幹員拖到地下室毆打及強暴。一名委內瑞拉移民在北卡州上班地點被假幹員強暴。

ICE 聖地牙哥 FBI

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