溺斃、車禍 美國家公園去年逾200遊客亡

米德湖國家休閒區去年死亡人數在國家公園中最多，達到18人。圖為遊客經過一艘豎立在米德湖岸邊泥巴裡的棄船。(美聯社)

國家公園景色壯麗，去年吸引超過3.23億人次造訪，卻也發生不少死亡事故。國家公園管理局(National Park Service)數據與媒體業者Nexstar分析發現，2025年全美國家公園遊客中超過200人死亡，溺死與車禍是主因。

國會山莊報報導，去年國家公園管理局所管轄的全美國家公園共報告200多起死亡事件，多於2024年約190起，但是少於2023年的230多起。

國家公園管理局去年並未如往年般詳盡提供死亡事件細節；然而根據公園新聞稿、以及當地媒體報導進行審查後發現，涉及野生動物的死亡事件很少，除去死因不明的案例外，溺水和交通事故是主要死因。

部分交通事故與動物有關。一60歲摩托車騎士在2025年遊客最多的國家公園景點「藍嶺公路」(Blue Ridge Parkway) 上撞鹿後死亡；一名24歲男子去年 8月在德納利國家公園(Denali National Park)駕車撞到巨大駝鹿後死亡。

許多人因墜崖而身亡，一名41歲滑雪登山者在麥金利山(Mount McKinley)攀登路線上墜落3000呎後身亡，另一名42歲男子在冰川國家公園(Glacier National Park)古爾德山(Mount Gould)上從陡峭非步道攀登路線墜落身亡。

米德湖國家休閒區(Lake Mead National Recreation Area)去年死亡人數最多，達18人。該公園2007年起約發生380起死亡事件，居所有國家公園之冠，較大峽谷(Grand Canyon National Park)大約多150人。

2025年國家公園死亡例最多前五名是米德湖國家休閒區18人、藍嶺公路13人、納奇茲路徑公路(Natchez Trace Parkway)11人、大煙山國家公園(Great Smoky Mountains)10人、優勝美地(Yosemite)9人，這五個公園的死亡比率約為0.00013%。

在2026年，截至2月底有19宗死亡，之後至少發生10例，多與墜崖有關，包括一女子在大煙山國家公園從60呎懸崖墜落、另有26歲女子失蹤後在大峽谷(Grand Canyon)南緣(South Rim)下方被發現。5 月初一男子在冰川國家公園徒步失蹤後死亡尚未計入。