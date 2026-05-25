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南加化學槽爆炸威脅解除 疏散令仍有效 5萬居民暫避

南加化學槽爆炸威脅解除 疏散令仍有效 5萬居民仍暫避家外

編譯盧炯燊／即時報導
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加州橙郡吉凱恩航太公司的儲存槽過熱，為防有毒化學品外洩，持續向儲槽噴水以降溫。(...
加州橙郡吉凱恩航太公司的儲存槽過熱，為防有毒化學品外洩，持續向儲槽噴水以降溫。(美聯社)

加州橙郡(Orange County)吉凱恩航太公司(GKN Aerospace)儲存槽過熱，有毒化學品可能外洩，經確認無爆炸風險後，儘管周邊居民仍處於疏散狀態，但都鬆了一口氣。

美聯社報導，橙郡消防局專家組早前進入現場勘察，發現儲存槽或出現裂痕，或許能釋放內部部分壓力，降低爆炸風險。專家組經過一夜詳細檢查後，25日確認槽上的裂縫釋放了內部壓力並冷卻了化學品，並沒有洩漏，災難性爆炸風險亦已解除。

橙郡消防局長科維(Craig Covey)說評估結果令人振奮，他們擔心了數天終於可放下心頭大石。但他指出，公共安全風險依然存在，周邊園林市 (Garden Grove) 5萬居民仍須接受疏散令。

科維表示儲存槽內部溫度已降至華氏93度(攝氏33.9度)，低於早前一天的華氏100度(攝氏37.7度)，目前仍希望儲存罐內的化學品進一步冷卻，以防止洩漏或爆炸。該儲槽最終可能會冷卻到足以讓工作人員安全地穩定處理並排出剩餘物質，而不會引發火花或起火。

不過，專家警告，只要儲槽內的化學物質仍處於高溫且具有反應性，就依然存在爆炸風險。必須等溫度降至接近環境溫度(約華氏60至70度)之後，情況才會被視為明顯安全得多。

儲存槽儲有7000加侖劇毒且高度易燃的甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate，MMA)，接觸這類化學品會導致嚴重呼吸系統和神經系統疾病，皮膚、眼睛及喉嚨會受刺激。

GKN航太公司25日也發出聲明，指公司的專家及橙郡消防局已移除儲存槽外部的隔熱材料，以幫助冷卻槽內化學品。

聲明又對事件給居民造成干擾深表歉意，強調公司的首要工作是安全解決事件，以便居民能夠盡快返回家園。

在當局確認爆炸風險解除後，居民雖仍處於疏散狀態，但都鬆一口氣。一名住在相隔出事地點兩個街區的居民說，她已準備好回家，同時稱讚消防人員是英雄。

GKN 是一家英國公司，主要製造軍用及商用駕駛艙窗戶、座艙蓋和擋風玻璃，儲存的甲基丙烯酸甲酯是用來製造塑膠零件。

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