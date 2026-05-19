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聖地牙哥清真寺槍響 雙嫌殺警衛後自盡 定調仇恨犯罪

編譯廖振堯／綜合報導
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聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，造成三死，兩名青少年嫌疑人自殺身亡。警方在...
聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，造成三死，兩名青少年嫌疑人自殺身亡。警方在現場戒備。(美聯社)

聖地牙哥伊斯蘭中心(Islamic Center of San Diego)18日爆發槍擊事件，造成三名男子死亡，兩名青少年嫌疑人作案後在數條街外自殺身亡。聖地牙哥警察局長瓦爾(Scott Wahl)在案發現場對面社區公園召開的新聞發布會上表示，遇害死者中包括一名清真寺警衛，由於槍案發生在清真寺，這起事件被定調為仇恨犯罪。

美聯社、美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，警方在新聞發布會上指出受害者均在該中心前方，身亡的警衛似乎捨身阻止槍擊案演變成更糟糕的局面。警方表示兩名嫌疑人分別為17歲和19歲，皆死於明顯的自殘槍傷。

警方在新聞發布會上透露，就在警員趕往聖地牙哥伊斯蘭中心時，警局開始接到距離僅幾個街區外的報案電話，稱該處也發生槍響，警方到達該案發現場後有一名園藝工人遭開火但並未被擊中。警方稱片刻之後警員又接報趕往另一地點，並在馬路中央發現了一輛汽車，在該處發現兩名嫌疑人均已身亡。

聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，造成三名男子死亡，兩名青少年嫌疑人作案後在...
聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，造成三名男子死亡，兩名青少年嫌疑人作案後在數條街外自殺身亡。(美聯社)

住在該中心對面的46歲目擊者查維茲(Vanessa Chavez)表示，她看到一名穿著戰術背心、在清真寺外執勤的警衛至少中了兩槍。她說，那名男子先是倒下，之後又站起來走進建築物內。

「現在知道他失去生命，他真的非常勇敢。」她說。

槍擊事件發生在伊斯蘭曆「都爾黑哲月」(Dhul Hijjah，又譯「朝覲月」)的第一天，這是伊斯蘭教一年中最神聖的時期之一。

根據該中心網站介紹，它是聖地牙哥郡最大的清真寺，每天舉行五次禮拜，這座白色建築位於一個由住宅、公寓、露天購物中心組成的社區中，內設阿爾·拉希德學校(Al Rashid School)，為五歲及以上的學生提供阿拉伯語、伊斯蘭研究和可蘭經課程。電視空拍畫面顯示，十幾名兒童手拉手被帶離該中心的停車場，周圍停著數十輛警車，警方確認所有孩童均安全無虞。

聖地牙哥伊斯蘭中心伊瑪目(Imam)兼負責人哈桑(Taha Hassan)在新聞發布會上表示，攻擊針對敬拜場所極令人憤 怒，以前從未經歷過這樣的悲劇；他也透露該中心致力建立不同信仰間的關係，當天稍早有一群非穆斯林民眾參觀了該清真寺以更了解伊斯蘭。

美國伊斯蘭關係委員會(CAIR)聖地牙哥分會執行主任尼扎姆(Tazheen Nizam)，在一份聲明強烈譴責此暴力行徑，稱任何人在禮拜或上學時都不應該為自己的安全感到恐懼。加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室表示州長正在聽取簡報，並向回應槍案的救難人員表達感謝。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)表示，她已指示警方部署更多資源，以保護洛杉磯市內的清真寺。紐約市警局則表示，將增加全市清真寺周邊的警力部署。

聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，民眾在案發現場附近互相擁抱。(美聯社)
聖地牙哥伊斯蘭中心18日爆發槍擊事件，民眾在案發現場附近互相擁抱。(美聯社)

槍擊 聖地牙哥

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