佛州校園槍案兇嫌曾諮詢ChatGPT 導致OpenAI挨告

佛州州立大學去年爆發2死6傷的校園槍擊案，槍手艾克納(圖)作案前曾詢問聊天機器人ChatGPT各種相關細節。遇害者之一的遺孀對OpenAI提起訴訟。(佛州萊昂郡長辦公室照片)

去年4月佛州 州立大學(Florida State University)爆發2死6傷的校園槍擊案，涉案槍嫌艾克納(Phoenix Ikner)作案前曾詢問聊天機器人ChatGPT 各種相關細節。遇害者之一的遺孀於10日在佛州聯邦法院對OpenAI 提起訴訟，控OpenAI未盡責監控其產品，導致慘事發生。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，遇害者查巴(Tiru Chabba)的遺孀喬西(Vandana Joshi)向佛州聯邦法院提告，訴狀同時將槍嗛艾克納列為被告，並提到他與ChatGPT之間大量對話。喬西指控OpenAI未能有效偵測到對話中的威脅，稱ChatGPT根本設計不良未能辨識威脅。

訴狀指出艾克納曾向ChatGPT分享他取得的槍械照片，ChatGPT則解說如何使用。某次對話中，ChatGPT表示如果槍案涉及兒童更有可能引起全國關注；在槍擊當天，艾克納又詢問犯案後的法律程序、量刑、可能刑期。

在槍擊案發生前數月，艾克納便與ChatGPT長時間討論他對希特勒、納粹黨、法西斯主義、國家社會主義、基督教民族主義，以及不同政治意識形態與社會群體如何看待猶太人與非裔的興趣與看法。訴狀稱艾克納也與ChatGPT討論了可倫班高中(Columbine High School)槍擊案、維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)槍擊案及其他大規模槍擊事件。

訴狀表示當艾克納向ChatGPT傾訴自己的孤獨與憂鬱時，ChatGPT曾奉承並稱讚他；當艾克納開始提出關於自殺、恐怖主義、大規模槍擊的問題時，系統卻未能串聯線索。

OpenAI反駁其產品需為槍擊事件負責的說法。OpenAI發言人普薩特里(Drew Pusateri)在電郵中表示FSU槍擊案是場悲劇，但ChatGPT並不應負責，「在此案中，ChatGPT只是針對問題提供事實性回答，而這些資訊都能廣泛從網路公開來源取得，並未鼓勵或推廣非法或有害活動。」

但喬西主張，OpenAI本應意識到艾克納的某些對話將導致大規模傷亡或重大公眾危害，「ChatGPT加強並鼓勵了艾克納的妄想，認同他認為自己是理性且正常之人的觀點，幫助他相信有時為求變革必須訴諸暴力。」