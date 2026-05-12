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白宮記協晚宴行刺兇手 出庭拒不認罪

編譯盧炯燊／綜合報導
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艾倫的律師要求撤消代理司法部長布蘭奇(右)及華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(左)參與此...
艾倫的律師要求撤消代理司法部長布蘭奇(右)及華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(左)參與此案的資格，因為案發當天兩人也在場。(美聯社)

白宮記者協會晚宴槍擊案被捕槍嫌艾倫(Cole Allen)，11 日在華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院出庭，對所有控罪全不認罪，保釋聽證主要圍繞司法部兩名高層官員能否直接參與此案。

美聯社報導，31歲的艾倫身穿橙色囚衣，戴著手銬和腳鐐出庭，被控罪名包括企圖行刺總統川普、襲擊聯邦官員、向試圖阻止他的特勤局人員開槍、非法持有槍械等。光是試圖刺殺總統罪名若成立，最高就可判終身監禁。

艾倫在短暫的聆訊過程中並未發言，由代表他的公設辯護律師吳尤金(Eugene Ohm，音譯) 答辯。

吳尤金開庭後要求法官麥克法登(Trevor McFadden)撤消代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)及華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)直接參與此案的資格，因為案發當天兩人也在場，可能被視為此案的受害者或證人，從而造成潛在利益衝突。

在上星期向法庭提交的文件裡，吳尤金已說明若兩人參與此案及作出任何檢控決定，至少會造成利益衝突的假象，因此建議任命特別檢察官處理此案。

麥克法登表示撤銷兩人資格是一個相當大的請求，但未作出裁決，而是要求吳尤金詳細說明司法部要迴避此案的範圍。吳尤金表示，辯方或會要求撤銷整個皮洛辦公室參與此案的資格，但承認要求取消整個司法部參與此案的可能性不大。

法官下令檢方在5月22日之前作出書面回覆，明確說明布蘭奇及皮洛是否被視為本案的受害人。

艾倫下次出庭定於6月29日。

艾倫被捕後一度列入自殺監視名單，幾天後才解除了這項監視。律師曾抱怨，艾倫被列入自殺監視名單內，限制在一間燈光常亮的軟墊房間裡，而且遭反覆脫光衣服搜身，在牢房外更要被束縛。

不過檢方說，艾倫向聯邦調查局特工聲稱自己沒法在襲擊中倖存，故此被認為有自殺傾向。

國土安全部的初步評估報告認為，艾倫「對多項社會和政治現況，心懷不滿」，伊朗衝突「可能是他決定發動襲擊的導火線」。

白宮記者協會晚宴槍擊案槍嫌艾倫(中)11日出庭，公設辯律律師吳尤金(左)代表他對...
白宮記者協會晚宴槍擊案槍嫌艾倫(中)11日出庭，公設辯律律師吳尤金(左)代表他對所有控罪全不認罪。(美聯社)

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