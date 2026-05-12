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美墨邊界火車貨櫃6人陳屍 疑涉偷渡

編譯盧炯燊／綜合報導
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德州南部邊境城市拉雷多的聯合太平洋鐵路公司鐵路調車場內，10日下午發現6人命喪貨...
德州南部邊境城市拉雷多的聯合太平洋鐵路公司鐵路調車場內，10日下午發現6人命喪貨運列車的貨櫃內。(美聯社)

德州南部邊境城市拉雷多 (Laredo) 發現 6人命喪貨運列車貨櫃內，相信事涉偷渡入境，因酷熱中暑而發生的慘劇。

綜合哥倫比亞廣播公司 (CBS) 新聞、CNN報導，聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)檢查貨櫃的員工10日下午3點左右報案，聲稱美墨邊境、聖安東尼奧西南約157英里的拉雷多鐵路調車場內，在其中一個貨運列車貨櫃內發現多人死亡。

警方接報趕到現場，證實有6人死亡，分別是5男1女皆成年人，在現場發現他們的身分證及手機，來自墨西哥及宏都拉斯。

韋伯郡 (Webb County) 法醫斯特恩(Corinne Stern) 11日在記者會表示，她已完成對29歲女死者的檢驗，證實死於中暑，判定是一起意外死亡事件。她又說，儘管尚未完成其他死者的屍檢，暫時未確定死因，但相信中暑身亡的機率極大。

根據 CBS 附屬電視台KENS-TV報導，拉雷多 10日下午氣溫高達華氏97度(約攝氏36度)，因此密閉貨櫃內的溫度可能超過華氏100度(約攝氏38度)。

拉雷多警方發言人說，已採集了死者指紋並提交給了美國邊境巡邏隊，期望透過「失蹤外國人計畫」最終確認死者的身份及國籍。法醫辦公室也聯絡了墨西哥領事館。

斯特恩的辦公室負責美墨邊境10個郡的工作，她說非法移民偷渡入境而死的事件屢見不鮮，這次事發現場簡直慘不忍睹。

拉雷多是美墨邊境繁忙的陸上貿易口岸，也是人口非法流動的樞紐。據邊境巡邏隊統計，邊境巡邏人員 3 月在拉雷多攔截了40名非法入境者，是西南第 3 多人非法進入美國的邊境口岸。當局目前尚未說明這 6人死亡事件是否與人口走私有關。

聯合太平洋鐵路公司對這起事件表示悲痛，又說正與執法部門密切合作調查。

2022年德州在一輛遭遺棄的密閉貨櫃車內發現53名非法移民因中暑及脫水死亡，成為歷來最嚴重的偷渡慘劇，兩名人口走私犯2025年被判終身監禁。

偷渡 邊境 德州

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