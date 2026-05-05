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送FedEx包裹 趁機擄殺7歲女童 德州男遭判死刑

編譯陳韻涵／即時報導
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德州男子霍納。（美聯社）
德州男子霍納。（美聯社）

德州男子霍納(Tanner Horner)擔任聯邦快遞(FedEx)物流士期間，在送貨途中擄走並殺害一名7歲女童，5日遭福和市(Fort Worth)陪審團判處死刑

美聯社報導，現年34歲的被告霍納(Tanner Horner)的案件4月開始審理，他坦承2022年送貨期間，擄走住在福和市北方天堂鎮(Paradise)的7歲女童雅典娜‧斯特蘭德(Athena Strand)；警方在女童失蹤兩天後，尋獲遺體。

陪審團經過一個月的審理後認定，霍納非常有可能再次實施暴力犯罪，且對社會造成持續性的威脅，因此判處死刑。

檢察官史坦頓(James Stainton)斥責霍納謊話連篇，包括謊稱送貨時不慎駕車撞到女童，情急之下殺人滅口。

法庭播放貨車的車內行車記錄器內容時，多名陪審員當場落淚。

錄音顯示，霍納詢問女童的年紀與就讀學校後，隨後要求她脫衣。

雅典娜哭著問：「你為什麼要這樣？」

霍納回答：「因為妳很漂亮。」

女童接著說：「我媽說我不能那樣對待別人，你也不能這樣對我。」

法醫勘驗結果顯示，雅典娜的死因包括鈍器傷，以及勒頸窒息。

辯護律師戈布爾(Steven Goble)坦言證據確鑿，但主張霍納的母親懷孕期間酗酒，而霍納患有自閉症及多種精神疾病，且曾接觸大量的鉛，請求改判終身徒刑，未獲陪審團採納。

雅典娜的家人透露，霍納當天送達的包裹，原本是要送給雅典娜的聖誕禮物，那是夢想職業系列的「You Can Be Anything」芭比娃娃(Barbies)，令人不勝唏噓。

德州 聯邦快遞 死刑

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