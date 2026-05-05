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達拉斯韓國超市槍響 2死3傷 69歲韓裔槍手被逮

記者胡玉立／即時報導
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德州達拉斯附近的卡羅爾頓廣藏韓國超市門口，5日發生槍擊案，造成2人死亡，3人受傷...
德州達拉斯附近的卡羅爾頓廣藏韓國超市門口，5日發生槍擊案，造成2人死亡，3人受傷。圖為警方在現場察查驗。(美聯社)

德州達拉斯附近的卡羅爾頓(Carrollton)廣藏韓國超市(Gwangjang Korean Market)門口5日上午10時前發生槍擊案，造成2人死亡，3人受傷；69歲韓裔嫌犯Seung Han Ho已被逮捕。

卡羅爾頓警察局長阿雷東多(Roberto Arredondo)下午在記者會上表示，這起槍擊事件據信涉及一場與嫌犯進行的商業會面，它並非隨機槍擊，也不是仇恨犯罪。

Seung Han Ho一度逃離現場，在徒步逃跑約4英哩後，在老丹頓路(Old Denton Road)2625號附近，被據報趕往現場的警方逮捕。有2名受害者當場死亡，3名傷者送醫治療，目前情況穩定。

阿雷東多表示，「我們不清楚這次會面的具體內容，但我們認為此案涉及一起商業合作。」嫌犯應該認識受害者，至於他們之間有什麼糾紛，仍待調查人員確定。公眾目前沒有即時安全威脅。

案發後警方曾到兇手之前住的公寓大樓，但鄰居說不認得他的名字。

卡羅爾頓位於達拉斯市中心以北約25英里處，是當地亞裔人口較多的城市之一。槍擊案現場位於121號州際公路4000號路段的K Towne Plaza購物中心。

根據美國人口普查最新數據，位於達拉斯郊區的卡羅爾頓大約有13萬5256名居民；其中約有2萬5391人自稱是亞裔(佔18.8%)，5896人自稱是韓裔(佔4.4%)。

積極參與韓裔社區活動的約翰·俊(John Jun)向美聯社表示，「我們對此案感到震驚，儘管我們並沒有對這類事件免疫，但總體上是個和平勤勞的社區。」

過去20年來，由於韓裔投資者湧入卡羅爾頓，這個地區已發展為達拉斯都會區域相當繁榮的韓國城；匯集韓亞龍(H Mart)等大型連鎖超市以及數十家餐廳，供應從韓式炸雞到刨冰等各種美食。當地還有許多韓國教會，涵蓋浸信會和長老會等不同教派。

槍擊 亞裔 韓裔

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