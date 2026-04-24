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路州槍響 2伙人購物中互射1死5傷 5嫌犯被捕

編譯彭馨儀／綜合報導
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巴頓魯治的路易斯安那購物中心23日下午傳出槍擊，造成1人死亡5人受傷，警方獲報後...
巴頓魯治的路易斯安那購物中心23日下午傳出槍擊，造成1人死亡5人受傷，警方獲報後立即封鎖現場。(美聯社)

巴頓魯治(Baton Rouge)的路易斯安那購物中心(Mall of Louisiana)，23日下午1時22分傳出槍擊，造成1人死亡，和至少5人受傷，警方目前已逮捕5名嫌犯。

綜合美聯社、國家廣播公司新聞網(NBC News)等媒體報導，急救人員於下午1時30分趕到購物中心的美食廣場。警方也全面封鎖購物中心，關閉所有出口。

巴頓魯治警局局長莫爾斯(Thomas S. Morse Jr)呼籲目擊者提供任何有關槍擊事件的影片。他表示，此事件不是隨機暴力，監視器畫面顯示這是「有針對性的」槍擊，兩幫人馬在美食廣場起爭執後拔槍互相射擊。「目前對大眾安全已不構成威脅。」

多名傷者被送醫。另有部分傷者自行就醫。警方表示，部分受害者是無辜的旁觀者，傷勢輕重不一，「不幸的是，附近還有一些無辜的人，他們可能也被子彈擊中了，」還有一些傷者正在接受手術治療。

當地一所私立高中證實有3名傷者是該校12年級學生，但拒絕進一步透露詳情。

22歲的巴納姆(Kennedy Barnum)說，她當時去美食廣場吃午餐，聽到外面有個女生說，「我稍後再回你電話。賣場有槍手。」不到5分鐘，執法人員就衝了進來。她看到大家奔跑哭泣，其中一名女孩情緒失控。

巴頓魯治市長兼郡長西德·愛德華茲(Sid Edwards)，「對於暴行的惡棍，我們一定會抓住你們，巴頓魯治絕不允許槍擊暴力發生。」他說，「最重要的是，為受害者及其家人祈禱。」

路易斯安納州州長蘭德里(Jeff Landry)已與執法部門協調，並呼籲公眾避開現場附近。

這是路州一周內發生的第二起大規模槍擊暴力事件。距離巴頓魯治250哩外的希夫波特(Shreveport)一處住宅社區，19日清晨發生一名父親夏瑪·艾金斯(Shamar Elkins)在兩棟房屋內槍殺了8名兒童，其中包括他自己親生的7個孩子，另外包括他妻子在內的兩名女性身受重傷，她也是孩子們的母親。艾金斯在持槍劫車後與警方發生衝突，最終被擊斃。

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