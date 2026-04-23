春雨加雪融 密西根州東北部大水淹民宅

春雨連綿加上冬雪融化，密西根州下半島東北部切博伊根郡河流和湖泊水位暴漲，房屋、車庫和儲物小屋浸在數呎深的棕色渾濁湖水裡。(切博伊根郡警長辦公室官方臉書)

春雨連綿加上冬雪融化，密西根州 下半島(Lower Peninsula)東北部切博伊根郡(Cheboygan County)河流和湖泊水位暴漲；黑湖(Black Lake)沿岸許多房屋遭淹沒，大量融冰衝撞房屋，原已不堪重負的水壩系統如今飽受威脅。22日發布在社群媒體 的照片和影片顯示，融冰衝破民宅門窗後，在客廳裡堆積；房屋、車庫和儲物小屋浸在數呎深的棕色渾濁湖水裡。

切博伊根郡警長辦公室表示，黑湖西岸居民已於周末撤離。該郡警方上周在臉書專頁警告社區居民：「黑湖、黑河(Black River)、切博伊根河(Cheboygan River)、伯特湖(Burt Lake)、穆萊特湖(Mullett Lake)、鱘魚河(Sturgeon River)以及幾乎全郡所有水道，水位都已漫過河岸，淹沒碼頭、道路、庭院，甚至吞噬房屋；原本熟悉的河湖沿岸已成汪洋，面目全非。」

拍下災情照片和影片的民眾納爾塞西恩(Christopher Narsesian)說道，「這些冰塊非常巨大，它們像小型冰川 ，有能力摧毀沿途的一切。」

州府和郡方官員正努力防止碎片瓦礫和冰塊堵塞切博伊根水閘和水壩綜合設施(Cheboygan Lock and Dam Complex)，好讓水流得以匯入休倫湖(Lake Huron)。

4月9日，切博伊根水閘和水壩綜合設施附近的大塊冰塊衝斷了安全纜繩，自然資源部門不得不關閉切博伊根水壩的上下游通道。

由於密西根四月遭遇洪水等惡劣天氣，州長魏桂美(Gretchen Whitmer)已宣布切博伊根郡和其他30多個郡進入緊急狀態。

納爾塞西恩住在切博伊根附近，從小在黑湖邊長大；他最擔心的是災情過後對整個社區的影響。他說：「在這裡，大家都是互相認識的親朋好友；而且，大多數人都沒有任何保險等援助。以前根本沒必要買洪水保險，因為從來不曾發生過這種狀況。真的很嚴重。」