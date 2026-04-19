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俄州亞馬遜搬運工猝死 傳主管要同事「別看 繼續工作」

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
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電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（路透）
電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（路透）

俄勒岡州一處亞馬遜倉庫本月發生員工猝死事件，一名46歲男子在工作期間倒地身亡，卻傳出管理層要求其他員工伴屍繼續作業，甚至其中一位員工詢問是否要幫忙實施CPR時，被管理層回應「轉過身去，不要看」。對此，亞馬遜也做出回應。

男突倒地身亡 同事報警求救

據NewsNation引述The Western Edge報導，事件發生於6日，該名男子在亞馬遜倉庫二樓突然倒地不起。其職務為「搬運工」（tote runner，內部稱「水蜘蛛」），主要負責搬運塑膠箱並在倉庫內配送。一名同事發現異狀後立即撥打911報警，表示「有同事可能已經去世，頭部大量出血、臉色發青」，急救人員隨後趕抵現場，並封鎖相關區域。

多名員工指稱，在男子倒地身亡後，現場人員仍被要求持續進行搬運與出貨作業。報導指出，911通報時間為當地時間下午1時55分，而監視器顯示員工約在下午3時才打卡下班，等同在事件發生後仍工作超過一小時。

更引發爭議的是，當時一名女子正在對該男子進行心肺復甦術（CPR）時，一名員工詢問是否需要幫忙，卻被主管回應應由管理層或安全團隊處理，並對他們說「轉過身去然後不要看（Just turn around and not look），我們繼續工作」。想幫忙的這名員工表示，該主管當時可能處於震驚狀態。

亞馬遜回應了

對於外界質疑，亞馬遜發言人薩姆·史蒂芬森（Sam Stephenson）也發表聲明，表示想回應流傳的錯誤傳聞。聲明指出，該員工是因既有健康問題突然昏倒，接到通知後，現場團隊立即由三位具有CPR證照的員工進行急救，直到急救人員（EMS）抵達。

聲明指出，「事發區域有被封鎖，我們的安全團隊和急救人員全力救治我們的員工，這是他們的首要任務。員工的安全至關重要，我們的團隊專注於確保我們的員工得到所需的救治，保護他的隱私，並確保現場所有人員的安全，而不是在事發初期分散精力去疏散大樓的其他區域」。

聲明稱，事件發生後不久，員工已帶薪返家，隔日復工時，請假者可獲准休假，公司也提供仍來上班的員工現場心理諮商服務。亞馬遜並表示，已與死者家屬聯繫並提供協助，對於失去員工深感悲痛，同時向急救人員與警方致謝，並向所有受影響者表達最深切慰問。

亞馬遜搬運工猝死！傳同事要CPR主管冷回別看　伴屍繼續工作

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