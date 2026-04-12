新澤西州「福來雞快餐店」遭蒙面人掃射 1死6傷

新澤西州友聯郡福來雞連鎖快餐店11日發生大規模槍擊事件，造成1人死亡，6人受傷，槍手在逃。(美聯社)

新澤西州 友聯郡(Union County)連鎖快餐店福來雞(Chick-fil-A)11日晚爆發大規模槍擊 事件，造成1人死亡，另有6人中彈受傷，但已無生命危險。槍手不只一人，目前在逃。

紐約郵報報導，從非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計來看，這是美國今年有紀錄的第100起大規模槍擊事件，令人震驚。「槍枝暴力檔案」將「大規模槍擊」定義為「造成4人或以上傷亡」的案件。

友聯郡檢察官辦公室(Prosecutor's Office)指出，初步調查顯示，這起槍擊事件並非隨機暴力襲擊。檢方未進一步透露案情，也並未說明槍手的作案動機，目前尚未有人遭逮捕，不過檢察官辦公室強調，「公眾安全目前沒有受到直接威脅。」

美聯社報導，根據檢察官辦公室聲明內容，11日晚間大約9點左右，福來雞位於22號公路的分店傳出槍響，警方獲報後立刻趕到現場，將餐廳拉起封鎖線，調查人員正在現場搜尋證據。

一名男子向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)表示，他的女友在這家福來雞分店上班，目擊一群蒙面槍手突然闖入餐廳，此時用餐的顧客看到蒙面持槍，嚇得爭相逃命，而槍手則是強行繞到櫃檯後方再開槍掃射，包括幾名餐廳員工都有受傷。一名員工的父親形容現場就像戰場一樣，很可怕。

一名叫車司機向紐約WABC電台表示，他當時在福來雞餐廳附近，就能聽到近距離傳來7聲以上的槍聲。福來雞發言人以調查仍在進行為由拒絕置評。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)12日在社群媒體上發文表示，「我們向罹難者家屬致以最深切的慰問，並祝願所有傷者早日康復。」

薛瑞爾呼籲知情人士與負責調查此案的當局聯繫。

友聯郡人口約6萬，位於紐約市 以西約17哩處，檢察官辦公室的凶殺案專案組正在調查，也呼籲公眾撥打電話、上網提供線索，若最終促成起訴與定罪，則可獲得1萬元獎勵。