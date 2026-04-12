長期宣傳伊朗政權 「尖叫瑪麗」家人綠卡遭撤等候遣返

伊朗前任副總統馬蘇梅·埃卜特卡爾(右)，在1979年美國駐德黑蘭大使館人質事件中，擔任激進學生團體發言人，被稱為「尖叫瑪麗」。(路透)

國務院 11日聲明表示，政府已撤銷洛杉磯伊朗學者夫婦哈希米（Seyed Eissa Hashemi）、塔赫馬塞比（Maryam Tahmasebi）及其兒子的綠卡。國務院並指出，這家人是「尖叫瑪麗」（Screaming Mary）的家人，長期為伊朗政權宣傳，他們已被美國移民和海關執法局（ICE ）拘留，即將被遣返。

這是川普 政府針對伊朗權貴官員及其在美家屬驅逐出境的最新案例。

哈希米是外號「尖叫瑪麗」的伊朗政治人物馬蘇梅·埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）之子；哈希米夫婦均曾在洛杉磯芝加哥學院（The Chicago School）任教。

埃卜特卡爾最早因在1979年美國駐德黑蘭大使館52名外交官遭挾持的444天人質事件中，擔任激進學生團體發言人，受到全球注目；後來她在伊朗政權內部迅速晉升；擔任國會議員時，人稱「尖叫瑪麗」。2017年至2021年她當上負責婦女和家庭事務副總統；也曾兩度領導伊朗環境部。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在X平台表示，「她的家人不應獲准享有在我國生活的特權；美國絕不能成為反美恐怖分子及其家人的家園。在川普政府領導下，不容發生這種事。」

國務院表示，哈希米及其家人2014年持簽證來美，2016年透過多元移民簽證抽籤計畫（Diversity Immigrant Visa Program）獲合法永久居民身份。川普政府已於2025年12月終止該綠卡抽籤計畫。

國務院11日聲明並表示，川普總統第一任期內遭無人機擊斃的伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)住在洛杉磯的姪女哈米黛·蘇雷曼尼·阿夫沙(Hamideh Soleimani Afshar)及姪孫女，3日被撤銷綠卡且被捕後，目前仍被ICE拘留中。

國務院表示：「根據媒體報導及她本人的社群媒體言論，阿夫沙為伊朗極權恐怖政權的積極支持者。」

國務院另外還撤銷了伊朗前國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)之女法蒂瑪·阿爾德希爾-拉里賈尼(Fatemeh Ardeshir-Larijani)及其丈夫的美國居留權，並禁止再次入境。