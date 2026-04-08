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販毒害死「六人行」馬修派瑞 「K他命女王」被判15年徒刑

中央社8日即時報導
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洛杉磯毒販桑加在自家經營非法毒品「藏毒屋」，被控5項涉及馬修派瑞之死的毒品重罪，...
洛杉磯毒販桑加在自家經營非法毒品「藏毒屋」，被控5項涉及馬修派瑞之死的毒品重罪，已於2025年9月認罪。圖為桑加律師團隊。(歐新社)

加州法院今天宣判，綽號「K他命女王」的洛杉磯毒販桑加（Jasveen Sangha）因販售毒品，導致美劇「六人行」演員馬修派瑞喪命，被判處15年徒刑。

馬修派瑞（Matthew Perry）以美國情境喜劇「六人行」（Friends）走紅，生前長期為藥物成癮所擾，但在馬修派瑞去世前，演藝圈同僚曾認為他正克服藥物成癮問題。

2023年10月28日，馬修派瑞被發現面部朝下，陳屍於洛杉磯家中的熱水浴缸，在同住個人助理發現時已無生命跡象，享年54歲。

調查人員認定，馬修派瑞之死是因為K他命（ketamine）急性作用所致。桑加是涉嫌導致他喪命5名被告之一。

桑加現年42歲，擁有美國與英國雙國籍，在自家經營非法毒品「藏毒屋」，被控5項涉及馬修派瑞之死的毒品重罪，已於2025年9月認罪。

根據桑加的認罪協議，桑加與中間人佛萊明（Erik Fleming）共謀，將51瓶K他命賣給馬修派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。

肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，其中包括2023年10月28日當天，他至少為馬修派瑞注射3劑，最終導致馬修派瑞身亡。

在聽聞馬修派瑞的死訊後，桑加曾試圖湮滅證據，並指示佛萊明「刪掉我們的所有訊息」。（編譯：陳正健）1150408

馬修派瑞 洛杉磯

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