紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

紐約拉瓜地亞機場22日深夜發生重大事故，一架加航班機撞上跑道上的消防車，造成飛機上的正副駕駛雙亡。機場關閉半天，目前已恢復開放。（美聯社）

一架隸屬於加拿大快捷航空(Air Canada Express)的支線噴射客機，22日深夜在降落於紐約皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)時，在跑道上與一輛紐新港務局的消防車相撞，駕駛艙內的正副機長喪生，數十人受傷送醫。

拉瓜地亞機場在關閉十餘小時後，美國聯邦航空局表示，美東時間23日下午2時起已開放一條跑道。

運輸部長：管制員配置良好

現場畫面顯示，這輛消防救援車被擠壓在飛機機頭前方，駕駛飛機的機長與副機長均已喪生。目前，美國國家運輸安全委員會(NTSB)與地方機構已就事故原因展開調查。

從華府趕往紐約的運輸部長達菲(Sean Duffy)23日下午表示，有關事故發生時塔台僅有一名管制員的傳言「並不準確」，但他未進一步說明具體人力配置，他表示，相關資訊將首先提供給調查此案的全國交通安全委員會(National Transportation Safety Board)。

達菲補充說，雖然拉瓜地亞機場塔台目前人手略有不足，但仍屬「配置良好」。據了解，機場現有33名合格管制員及7名受訓人員，一般認為滿編為37人，而33人仍屬健康水平。

41人送醫 消防車兩人情況穩定

機場營運方紐新航港局(Port Authority of NY & NJ)的執行董事賈西亞(Kathryn Garcia)在23日清晨的記者會上表示，41名乘客與機組人員被送往醫院，其中已有32人出院，其餘9人傷勢嚴重。消防車上的兩名人員也送醫，目前情況穩定。

賈西亞指出，該消防車當時正趕往處理另一架聯合航空(United Airlines)航班回報的機艙異味問題。

來自LiveATC.net的空中交通管制(ATC)錄音顯示，當時，這架聯合航空班機因機艙出現異味宣布緊急狀況，在22日晚約11時30分，管制員告知機組消防車已在現場待命。隨後的通話顯示，一輛消防車被允許在滑行道穿越四號跑道，事故正是發生在該跑道。幾秒後，根據錄音，可聽見航管員急喊：「停、停、停，1號車停下！」

交通管制錄音顯示，隨後錄音中斷。恢復後，有人表示，「我當時就在現場。我試圖聯絡相關單位，之前也在處理另一個緊急狀況。我搞砸了。」另一人回應：「不，你已經盡力了。」

初步調查顯示，事故發生時，該飛機以約每小時93至105哩的速度撞上消防車，最後記錄時間為22日美東時間晚11時37分。

這架加拿大快捷航空8646號航班由加拿大蒙特婁起飛、於22日晚間降落拉瓜地亞機場。該航班使用的是三菱CRJ900型客機，由加拿大爵士航空(Jazz Aviation LP)營運。該公司在聲明中表示，初步乘客名單顯示，機上共有72名乘客及4名機組人員。

機場關閉後 重開一條跑道

美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration)表示，機場關閉至美東時間23日下午2時後開放了一條跑道，拉瓜地亞機場是美國最繁忙的機場之一。23日清晨，當緊急人員在跑道上圍繞受損飛機進行處置時，聯邦航空局已對拉瓜地亞機場發布停飛令。

事故迅速對區域交通系統產生連鎖影響。數百個航班被取消或改落附近的機場。

作為服務紐約市地區的三大主要機場之一，拉瓜地亞機場是美國東北地區的重要交通樞紐。根據紐新航港局1月數據，該機場每日起降航班接近900架次。

此次事故造成的航班中斷，主要影響區域性與美國國內旅客。不同於甘迺迪國際機場或紐瓦克自由國際機場，拉瓜地亞機場受港務局規定限制，大多數直飛航班僅能飛往1500哩範圍內的目的地。這一範圍涵蓋了美國東岸、大部分中部地區，以及像多倫多和蒙特婁這樣的鄰近國際城市，很少涵蓋更遠的地區。

聯邦航空局數據顯示，今年1月，共發生97起跑道入侵事件，低於去年同期的133起。