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紐約高空黑色三月 10天內出現3次跑道險況

記者許君達／紐約報導
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發生事故後，拉瓜地亞機場從23日凌晨關閉，直到下午才又重新開放，航班大亂。（路透）
發生事故後，拉瓜地亞機場從23日凌晨關閉，直到下午才又重新開放，航班大亂。（路透）

紐約拉瓜地亞機場22日夜間發生致命事故，一架正在降落的加拿大快捷航空(Air Canada Express)班機撞上正在穿越跑道的一輛消防車，導致兩名飛行員遇難、機上數十名乘客受傷。根據初步透露的資訊，事故原因或為空管指揮失誤。根據歷史紀錄和新聞報導，在事故發生前，紐約地區在一周之內就已出現過至少兩起類似的險況。

甘迺迪機場

根據航空業內專業媒體「One Mile at a Time」及「Aviation A2Z」報導，台灣長榮航空一架波音777-300ER大型客機今年3月12日在甘迺迪機場降落時，險些在跑道上與一架加拿大航空的巴航工業ERJ175支線客機相撞。

報導披露的資訊顯示，當日晚間10時30分左右，由台北飛往紐約的長榮BR32航班被安排追隨加拿大的QK898航班進近降落，加拿大航班由於機型較小，落地後經短距離滑行即抵達指定位置，塔台指示其等待長榮航班通過後，即可穿越跑道前往停機位。然而加拿大航班的飛行員或因理解有誤，在長榮航班尚未離開危險區域後便開始滑行。當時甘迺迪機場的管制員及時發現了異樣，緊急呼叫攔停了加拿大航班，最終兩機「擦身而過」。長榮機長事後說，雖然當時已落地，但飛機速度尚快，萬一發生碰撞，後果不堪設想。

這起險境並未得到主流媒體廣泛報導，官方也未公布相關調查結果。根據報導內容推測，主要責任方或為加拿大航班的駕駛員，長榮方面則是遵循塔台指揮完成進近和降落程序，空管人員也盡到了責任。

紐瓦克機場

3月17日，紐瓦克機場再次發生一起險些撞機的潛在事故。根據路透等媒體報導，當時一架聯邦快遞(FedEx)的波音777貨機和一架阿拉斯加航空的波音737客機各自遵照空管指令，分別從紐瓦克機場的兩條跑道準備降落。在阿拉斯加航空的航班正在靠近作業時，突然接到指令，要求其採取緊急措施，重新拉升機頭準備復飛，從而避免了一場兩機相撞的慘劇。

根據聯邦航空管理署(FAA)提供的資訊，當時聯邦快遞的航班略早降落、但尚未脫離跑道，而由於兩機準備降落的跑道相互垂直交叉，如果阿拉斯加航班按照當前速率降落，將可能發生衝撞，因而空管緊急命令其重新拉升，最終僅以325呎的高度略過貨機頂部，免於一劫。國家運輸安全委員會(NTSB)已介入對此險情的調查，目前尚未公布更多詳情。

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