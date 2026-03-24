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紐約機場撞機／30歲殉職機師 為飛行夢苦學英語

編譯莊瑞萌／綜合報導
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加航正副駕駛雙亡，甚至有空服員連著座椅飛出機外。（路透）
加航正副駕駛雙亡，甚至有空服員連著座椅飛出機外。（路透）

拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)22日晚間發生空難，兩名罹難機師身分均已確認，其中一名罹難機師為30歲的加拿大籍青年佛瑞斯特(Antoine Forest)。他因熱愛飛行，甚至為了職涯發展苦學英語，不料卻在事故中殉職，令家屬悲慟不已。

紐約郵報報導，佛瑞斯特的家屬加尼葉(Jeannette Gagnier)受訪時表示，佛瑞斯特16歲就開始學開飛機，此後從未中斷飛行訓練。悲劇發生當時，這架由爵士航空（Jazz Aviation)代操作的加拿大快捷航空(Air Canada Express)班機正準備降落，卻撞上一輛正趕往支援另一架故障飛機的機場管理局消防車，導致兩名機師不幸罹難。

航空公司與機師協會(ALPA)均發表聲明，向罹難機師家屬致以最深切的哀悼，並承諾將全力支援傷者。美國聯邦航空管理局(FAA)局長貝德福(Bryan Bedford)在記者會上表示，「這兩位年輕人才剛開啟職業生涯，如今我們卻在此面對他們殉職的噩耗，這絕對是一場悲劇。」

拉瓜地亞機場事故示意圖
拉瓜地亞機場事故示意圖

根據LinkedIn資料，佛瑞斯特自2022年12月起擔任爵士航空副機師。加尼葉憶述，佛瑞斯特在魁北克省出生，高中時為了爭取更多飛行機會，努力精進英語。

根據加拿大國家廣播公司(CBC)引述加拿大廣播公司(Radio-Canada)消息來源證實，拉瓜地亞機場空難的另一名罹難機師為甘瑟(MacKenzie Gunther)。

甘瑟是出事飛機上的副機師，他也是從駕駛地區飛機開始慢慢往上爬。

出事航班由爵士航空營運，隸屬加拿大快捷航空。公司總裁克拉克(Doug Clarke)表示，這是航空公司與員工極為艱難的一天，「我們向兩位飛行員的家屬與親友致上最深切哀悼，並全力支持所有受傷者。」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)隨後稱兩位罹難者為「年輕機師」，並感嘆道：「他們離家時原本預期能回到家人身邊，如今卻再也回不去了。」

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