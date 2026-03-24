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紐約機場撞機／空服員被拋出 找到時還綁在座椅

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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拉瓜地亞機場事故示意圖
拉瓜地亞機場事故示意圖

在拉瓜地亞機場22日深夜發生造成兩人死亡、數十名乘客受傷的加航班機與一輛消防車相撞機事故後，救援人員發現一名在被猛烈拋出機艙後，奇蹟般倖存了下來的空服員，她雖然是連座椅被拋起來，落在跑道上，但身上仍繫著安全帶，固定在座位上。一名乘客描述，喪生的飛行員似乎在最後一刻啟用了反推力，這可能挽救了機上所有人的生命。

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路...
一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

奇蹟倖存 全靠機組專用座椅

上述空服員的女兒莎拉·勒平(Sarah Lepine)在接受加拿大新聞台TVA Nouvelles訪問時說，她的母親索蘭熱．特朗布萊(Solange Tremblay)在事故中一條腿多處骨折，需要接受手術，但能夠存活下來，簡直是「不得了的奇蹟」。一位航空安全專家指出，特朗布萊之所以能倖存，很可能受益於她當時所坐的座位—那是機組人員專用的、配備四點式安全帶的座椅。

「空服員的座位屬於一種『折疊式座椅』(jump seat)，平時折疊收起，並牢固地固定在艙壁上—而這面艙壁正是駕駛艙結構的一部分，」曾擔任聯邦航空事故調查員的古澤蒂(Jeff Guzzetti)解釋道。

「這是一種非常堅固耐用的座椅，」他補充道，「它的設計初衷是為了能夠承受比普通乘客座椅更強的撞擊載荷，因為在發生空難後，我們需要空服員能夠保持行動能力，從而協助乘客撤離飛機。」2013年，韓亞航空(Asiana Airlines)航班在舊金山國際機場降落時發生事故，至少兩名空服員被彈出並因此受傷。這架韓亞航空班機載有291人，有三名女孩罹難。

勒平說，「我至今仍試圖弄清楚這一切究竟是如何發生的」，「但可以肯定的是，有一位守護天使在默默地庇佑著她」。

拉瓜迪亞機場發生兩人死亡的撞機事故，機上乘客驚恐撤離。（歐新社）
拉瓜迪亞機場發生兩人死亡的撞機事故，機上乘客驚恐撤離。（歐新社）

現場混亂 乘客自己開門逃生

22日深夜的撞擊導致飛機機頭嚴重受損。乘客卡博特(Jack Cabot)向CNN表示：「我們當時正進行正常降落，但落地時衝擊很大，突然撞上了什麼。」

「所有人都被甩得到處都是，飛機左右偏移，現場一片混亂，感覺完全沒有人在控制它。大約五秒後，我們停了下來，但就在那短短幾秒內，所有人都縮著身子，大家都在尖叫，」他回憶道。

他還表示，由於駕駛艙已嚴重損毀，現場一度缺乏指示。「沒有人給我們指令，有人說，『我們去開緊急出口，把門打開，大家跳出去』，然後我們真的就是這麼做的。」

另一名乘客描述，飛行員似乎在最後一刻啟用了反推力，這可能挽救了機上所有人的生命。

觸地數秒巨響 朋友鼻子斷了

「紐約郵報」報導，乘客賽戈(Brady Sego)在Reddit論壇上寫道：「我們剛剛觸地，可能大約30秒後，大家都感到一陣向前的衝擊，接著是一聲巨響，感覺像是在跑道上橫向滑行。」

他補充說：「有人說飛行員在最後一刻嘗試使用反推力。說實話，他們很可能救了我們的命。我真希望能告訴他們的家人，我們有多感激。他們是英雄。」

還有一名乘客對ABC News表示：「我們的一位朋友坐在我們後面幾排，我們撤離時經過他，他還在找眼鏡，他的鼻子完全斷了，臉上都是血。很多人的頭撞到前面的座椅上。」

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