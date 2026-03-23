「天才老爹」迷姦餐廳女侍 判賠1925萬元

喜劇明星「天才老爹」比爾柯斯比被控1972年用藥迷姦一名餐廳女侍，加州隌審團裁定他須賠償1925萬元。（美聯社）

資深喜劇明星「天才老爹」比爾柯斯比(Bill Cosby)被指控多次使用藥物迷姦超過60名女性，而遭到調查和起訴，一度服刑卻最終無罪釋放，不過仍然逃不過民事責任。加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)法院的隌審團，23日裁定他須賠償1925萬元給一名受害人。

綜合紐約時報等媒體報導，原告受害人是現年84歲的莫辛格(Donna Motsinger)，她入稟聖塔莫尼卡的洛杉磯郡高等法院民事法庭，指稱1972年還是一名餐廳女服務生時就被科斯比盯上，後來對方邀請她去看他的喜劇表演，給她喝了酒及服用了兩顆藥丸，她以為是阿斯匹靈，結果昏迷無法動彈，醒來時發現自己只穿著內褲躺在家中，因此知道自己被科斯比下藥強姦了。

莫辛格是最早揭發科斯比迷姦女性的人之一，她的訴訟審理在3月10日開始，多個曾經是科斯比的受害人也出庭作證。

88歲的科斯比未出庭應訊只由律師代表，聲稱科斯比不記得與莫辛格有過任何性接觸，即使有任何性接觸都是雙方自願的。

民事法庭陪審團經過3天商議後，23日做出裁決，科斯比須賠償1925萬元，其中1750萬元是精神損失賠償，175萬元是未來精神損失賠償。

陪審團在補充裁決更認定，科斯比的行為「出於惡意、壓迫或欺詐」，這為接下來的懲罰性賠償審議鋪路，賠償額可能更高。科斯比的律師對裁決表示失望，準備提出上訴。

同一法院的民事陪審團，2022年時因為科斯比在1975年迷姦16歲少女胡思(Judy Huth)，裁定須賠償50萬元。

胡思與莫辛格的案件得以受理，得益於加州的「追溯期」法律，恢復性侵倖存者可以提起民事訴訟的時效。

科斯比自十多年前被揭發多次下藥強姦女性之後聲名狼藉，雖然大多數指控都因證據不足及已過追溯期而無法成案，但2018年仍以3 項性侵罪判處有罪，可是只在賓州監獄服刑3年後，2021年該案被推翻獲無罪釋放。今次判決表明，即使刑事訴訟 不再可行，民事法庭仍然是追究責任的途徑。