猶他州女子負債450萬 為謀取保險金毒死丈夫

陪審團16日判定猶他州女子里琴斯在2022年3月使用芬太尼毒死丈夫。(美聯社)

猶他州 女子庫莉．里琴斯(Kouri Richins)在丈夫死後於2023年自費出版了一本如何面對悲傷的兒童讀物，但同年5月因涉嫌毒殺丈夫罪名被警方逮捕；原訂為期五周的審判因被告放棄作證，提前結束。陪審團16日判定里琴斯在2022年3月使用合成類鴉片類藥物芬太尼 毒死丈夫，犯下加重謀殺罪。

現年35歲的里琴斯在法官宣讀判決時，兩眼直盯地板，不斷深呼吸。她的量刑聽證會訂於5月13日舉行，當天本應是她丈夫艾瑞克·里琴斯(Eric Richins)44歲生日。里琴斯還被判犯下其他重罪，但僅是加重謀殺罪一項，就可能判刑25年至無期徒刑。

檢方說，里琴斯負債450萬元，她誤以為丈夫死後，自己可以繼承逾400萬元遺產。2022年3月，她將高於致死劑量五倍的芬太尼偷偷放入雞尾酒中，毒死了與她結婚九年的丈夫。

檢方指出，里琴斯在丈夫不知情下，為他投保多份人壽保險，總保額約200萬元；她還打算在丈夫死後，與另一男子共度餘生。薩米特郡(Summit County)檢察官布拉德沃思(Brad Bloodworth)說：「她想離開艾瑞克·里琴斯，但不想離開他的錢。」

里琴斯被判犯下的其他重罪包括謀殺未遂；2022年情人節前幾周，她即曾試圖用摻有芬太尼的三明治毒害丈夫，導致他昏迷。陪審團也認定她犯下偽造罪，在丈夫過世後騙取保險金。

里琴斯2023年自費出版了一本如何面對失去父母的兒童讀物《你和我在一起嗎？ 》(Are You with Me?)，還曾在當地電視和廣播宣傳這本書，宣稱此書幫助她的三個孩子克服喪父之痛。檢方以此書為據，認為她策畫了這起謀殺案並試圖掩蓋罪行，並稱該書其實是她雇人代筆撰寫。

16日陪審團只花了不到三小時，就完成定罪審議；兩造家屬離開法庭時，擁抱哭泣。艾瑞克·里琴的妹妹艾米·里琴斯(Amy Richins)說：「說實話，我們都深感震驚。但能為哥哥討回公道，我們感到欣慰。」