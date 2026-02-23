美國偶像前歌手涉殺妻 命案現場故布疑陣

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
39歲俄亥俄州男子弗林被控殺害妻子，並且偽造犯罪現場，故意誤導警方辦案。(俄亥俄州邁阿密郡監獄)
一名曾參加過「美國偶像」(American Idol)第12季選秀的參賽者被控在家中槍殺妻子，而且犯案後偽造犯罪現場，故意誤導警方朝入室盜竊命案偵辦，但最終難逃法網

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，提交給俄亥俄州邁阿密郡(Miami County)地方法院的刑事起訴書顯示，現年39歲的弗林(Caleb Flynn)涉嫌在2月16日槍殺37歲的妻子艾希莉(Ashley Flynn)，於20日被檢方控已謀殺、襲擊重罪與篡改證據等罪名。

法院紀錄顯示，弗林因拒絕認罪而遭到羈押，法官設定保釋金為200萬元現金，隨後律師穆里根(L. Patrick Mulligan)代表弗林出面發表聲明，證實被告將出庭為自己辯護並表達對檢警辦案的不滿：「我們對於本案調查時間之短促，以及近乎倉促的判決，深感失望和擔憂。」同時被告犯案動機，警方至今尚未確認。

報導指出，弗林曾參加過2013年播出的「美國偶像」第12季比賽，當時製作單位宣稱弗林天生就是唱歌的料，並吹捧他是一位「音樂牧師」(music pastor)。

被害人艾希莉是戴頓市(Dayton)北部蒂普市(Tipp City)一名代課教師兼排球教練。命案發生後，當地學區透過臉書(Facebook)悼念死者，稱讚她從事教職多年，敬業樂群，強調其「美麗笑容、熱情、善良以及對許多人產生的積極影響」，始終備受學校與社區推崇。

根據蒂普市警局2月16日發布的新聞稿，案發當天凌晨2時間31分，警方接獲報案稱發生入室盜竊案，有一名住戶中彈，隨即派員趕赴現場處理，發現艾希莉因頭部中兩槍，最終傷重不治。

另外911電話錄音也顯示，弗林報警時口氣驚慌失措，除了表示有人闖入他家並開槍射殺其妻，還可以聽到他強調車庫大門「敞開」(wide open)，而且案發當時弗林夫婦兩名子女都在家中。

檢方起訴書還透露，一名警探指控弗林用9釐米手槍槍殺妻子並偽造犯罪現場，故意誤導警方辦案，不過並未提供被告偽造犯罪現場的證據。

