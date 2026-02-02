我的頻道

原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

記者顏伶如／即時報導
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）
一名俄勒岡州婦人1月29日上午獨自開車出門繳房租，順便幫孫子買生日蛋糕，但在塞勒姆(Salem)路上被沒有標識的幾部車輛尾隨，三男一女探員包圍並猛敲車窗要求出示「證件」(papers)，車窗遭砸破後婦人被拖出車外，摔倒在地。探員倒空她的皮包，發現有美國護照之後才離開。婦人因為腦震盪、肩旋轉肌腱撕裂、肋骨瘀傷而就醫，勞工工會在GoFundMe網站發動募款籌措1萬元醫藥費，三天便募得1萬9700多元。

婦人所屬的「服務業雇員國際工會」(Service Employees International Union)503地方分會(Local 503)發動網路募款達標之後，張貼聲明宣布不再接受捐款，請網友把錢捐給其他需要幫助的民眾。

「塞勒姆記者報」(Salem Reporter)報導，「服務業雇員國際工會」503地方分會表示，姓氏保密、名叫「瑪麗亞」(Maria)的婦人是居家護理人員，事發當天出門準備繳房租，並幫孫子買生日蛋糕，在路上發現被無標識的車輛跟蹤，被攔下後穿著「警察」字樣背心的三男一女下車，其中一人猛敲車窗，要求她出示證件。

工會表示，瑪麗亞第一時間沒有回應，探員便砸破車窗，把她拖下車。瑪麗亞摔倒在地，多處受傷。工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。

工會在募款專頁寫道，瑪麗亞經過女兒提醒之後，出門必定隨身攜帶美國護照，這是她女兒在「了解你的權利」(Know Your Rights)宣傳資訊學到的建議。

瑪麗亞因為腦震盪、肩旋轉肌腱撕裂(torn rotator cuff)、肋骨瘀傷而在醫院接受治療。

「服務業雇員國際工會」503地方分會主席厄爾(Johnny Earl)發表聲明說：「沒有人應該因為身分或族裔而被拖出車外，導致受傷或遭受恐嚇。」他說，移民勞工是社區與經濟的支柱，理應擁有尊嚴、安全及獲得尊重，「勞工受到傷害時，勞工團體不會保持沉默，我們要求究責，要求答案」。

根據工會的聲明，瑪麗亞在事件發生期間擔心自身安危，因為她患有嚴重氣喘，擔心會遭到催淚瓦斯攻擊。

工會表示，瑪麗亞在事發之後報警，但塞勒姆警方對她說，涉及聯邦探員的案件應向聯邦調查局(FBI)舉報。

