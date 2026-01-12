貨車衝撞洛杉磯反伊朗政權示威活動 抗議者怒砸車窗

加州洛杉磯西木區聯邦大樓附近11日舉行聲援伊朗民眾的示威活動，一輛U-Haul貨車突然衝向人群，現場一度陷入混亂。（路透）

加州洛杉磯 西木區（Westwood）聯邦大樓附近11日下午舉行聲援伊朗 民眾的示威活動，一輛U-Haul貨車突然衝向人群，現場一度陷入混亂。

美國廣播公司（ABC）報導，空拍畫面顯示，大批群眾迅速包圍這輛貨車，有些示威者情緒激動地砸破車窗，緊張情勢隨之升溫。執法人員趕赴現場，合力將涉事男駕駛從車內拉出並上銬帶走。

當時有許多群眾聚集在此，表達對伊朗政權的不滿與抗議，一輛U-Haul貨車突然駛向集會人潮，情勢瞬間失控。在警方逮捕涉事駕駛的過程中，有些抗議者試圖毆打他。

影像畫面可見，涉事貨車車身寫有許多政治性字眼，包括「不要沙阿（國王）、不要政權、美國不要重蹈1953年覆轍以及不要教士統治」等內容，有些抗議者似乎撕掉了貼在車身上的幾張標語。

洛杉磯警方在現場控制情勢。警方證實，有兩人受到輕傷，但拒絕就醫，也未呼叫救護車支援。

警方隨後下令驅散示威群眾，到下午5時左右，現場人數已大幅減少，只剩約100名抗議者。

混亂平息後，涉事貨車仍停放在現場，四周散落著碎玻璃、雜物，警方也在事發地點拉起封鎖線。

法新社報導，近期抗議最初是從伊朗首都德黑蘭（Tehran）市集爆發，意在對嚴重通膨表達不滿。連續兩周的示威，已對自1979年以來統治伊朗的神權當局構成重大挑戰。人權團體警告，伊朗當局在全國網路斷線掩護下展開致命鎮壓。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）11日表示，這波抗議迄今已遍及伊朗全國31省超過570處地點。