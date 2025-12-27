保險公司「幽靈網絡」找不到醫師 病患提告增加

保險公司「第一保健」（Healthfirst）。示意圖（美聯社）

59歲紐約房地產仲介葛林(Joe Greene)因為焦慮症與憂鬱症服藥數十年，原本看診的醫師突然退休之後，葛林依照保險公司「第一保健」(Healthfirst)網站醫師名單打了數十通電話，結果卻是電話無人接聽、醫生其實不在系統內或不接受新病患掛號。害怕停藥將嚴重影響家庭與工作的葛林，後來只能透過系統外精神科醫師取得處方藥，兩年花費便達5萬多元。華爾街 日報25日報導，葛林是過去一年對保險公司提告的病患之一，提告事由是保險公司承諾的心理健康範圍，事實上根本不存在。

報導指出，國會議員、學者以及主管機關搜集資料發現，保險公司提供的醫師名錄有誤，導致「幽靈網絡」(ghost networks)的存在，出現在保險公司名單上的醫師很少為病患提供服務，甚至沒有看診。研究人員與律師指出，這些調查發現並沒有讓醫師名單訊息不全的亂象得以改善，因為保險公司幾乎很少面臨懲處。

研究保險公司醫師名錄問題的消費者權益律師柏格曼(Abigail Burman)說：「調查結果沒能改變的事實是，違法比守法的成本更便宜。」

保險業界組織「美國健康保險計畫協會」(America's Health Insurance Plans)執行主任洛伊德(Danielle Lloyd)曾在答覆聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)詢問的信函中說，保持醫師名錄資料正確是診所、醫療機構以及保險公司的共同責任。

今年稍早在康州提告的訴訟，原告是建築公司主管米雪兒‧馬索拉(Michelle Mazzola)。她花了數月為有自閉症的兩歲兒子找醫生，但在「安森保險」(Anthem)網站卻找不到任何醫師，系統外的醫療花費每個月2萬元。她說，如此狀況對數百萬名兒童並不公平，家長根本負擔不起。

報導指出，醫師名錄有誤的原因之一在於，心理醫生、治療師或其他專科醫生接收保險的動機不高。專門處理醫療保險 訴訟的律師哈福德(Brian Hufford)說，保險公司提供給心理醫師的給付，通常低於醫療或外科的金額。他舉例說，在紐約等地，許多居民有辦法自掏腰包看病，心理治療師靠現金客戶就有良好收入，「這代表財務條件較差的民眾相對很難找到醫生」。